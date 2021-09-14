Челябинск, 14 сентября, 2021, 14:21 — ИА Регнум. В Челябинской области 250 избирательных участков будут оборудованы вакцинальными бригадами. Об этом сообщает облизбирком.

Дарья Антонова ИА REGNUM Очередь за бесплатной вакцинацией от гриппа

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В дни голосования на них можно будет привиться от коронавирусной инфекции и гриппа. Причём сделать это смогут все желающие, а не только избиратели конкретного участка.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы будут проходить 17,18 и 19 сентября. Кроме депутатов Госдумы в ряде территорий регион выберут местных депутатов и глав.