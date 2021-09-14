Прага, , 14:19 — REGNUM Президент Чехии Милош Земан госпитализирован в Центральный военный университетский госпиталь в Праге. Об этом 14 сентября сообщает чешское издание iROZHLAS.

Милош Земан Kremlin.ru

«Да, он (Земан) был госпитализирован сегодня», — приводит слова пресс-секретаря военного госпиталя издание.

При этом она не стала уточнять на какой срок и по какой причине был госпитализирован президент Чехии.

Также указывается, что причины госпитализации не уточнил и пресс-секретарь чешского лидера Иржи Овчачек.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Чехия пока не проинформировала Россию о задержании российского гражданина в Праге по ордеру Украины, соответствующие запросы направлены чешской стороне.