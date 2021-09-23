Все новости о том, как меняется ситуация с распространением коронавируса в России, читайте в трансляции ИА REGNUM .

Чиновники настаивают на вакцинации, заявляя, что это необходимо для возвращения к доковидной жизни.

По данным оперштаба, число выявленных случаев коронавируса за все время в России уже превысило 7,176 млн. С начала сентября кривая по суточному приросту идёт вниз, но госпитализации не прекращаются, люди остаются на ИВЛ. Официальная статистика по умершим с начала пандемии в России на 14 сентября — 194 249 человек.

В регионах РФ готовятся к возможным новым ограничениям из-за четвёртой волны пандемии коронавируса, которую уже анонсировали эксперты. 14 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о самоизоляции и дистанционном режиме работы из-за случаев заболевания в его окружении.

В Челябинской области 250 избирательных участков будут оборудованы вакцинальными бригадами. Об этом сообщает облизбирком.

Читайте также: В Самарской области за сутки выявили более 470 носителей коронавируса

Сообщается, что всего в регионе выявили 96 642 случая заражения этой инфекцией.

471 случай заражения коронавирусом выявлен за сутки в Самарской области. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

Подробности в материале: В Курском интернате ветеранов войны и труда зафиксирована вспышка COVID-19

В Курском доме-интернате ветеранов войны и труда выявлена вспышка коронавируса. По словам сотрудника, заболела половина персонала и около 30 постояльцев, часть из которых госпитализировали.

В Тюменской области за сутки выявлено 222 случая заражения коронавирусом. Об этом 14 сентября сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 225 случаев.

Об этом: Депутат Оренбурга оштрафована за организацию концерта

Установлено, что депутат организовала вечером 29 апреля 2021 года массовое мероприятие в честь 60-летия со дня полета человека в космос. Концерт и тематические площадки посетили около 500 горожан.

Афанасова была оштрафована на 3 тысячи рублей за нарушение требований губернаторского указа о мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Оренбургский областной суд 14 сентября рассмотрел апелляцию депутата горсовета Оренбурга Елены Афанасовой на решение Промышленного райсуда города по антиковидному делу. Административное наказание оставлено без изменений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе судебной инстанции.

Подробности в материале: В школах Оренбурга 45 классов закрыли на карантин

По данным муниципального управления образования, ограничительные меры действуют из-за выявленных случаев заболевания COVID-19. В детских садах по этой же причине карантин введен в 24 группах из 1045 существующих.

В 28 школах Оренбурга частично действует карантин, закрыто 45 классов, сообщили 14 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

В Воронежской области для прохода на массовые мероприятия могут понадобиться QR-коды. Как следует из решения регионального оперативного штаба, опубликованного 14 сентября, профильным ведомствам поручено проработать вопрос приобретения считывающих QR-коды устройств для обеспечения входного контроля.

По её словам, с 1 июля углубленную диспансеризацию прошли 212 тыс. граждан.

В России около 212 тыс. граждан прошли углубленную диспансеризацию, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства.

Об этом: Проценко заявил о необходимости наладить в РФ постковидную реабилитацию

В России необходимо заниматься реабилитацией граждан, переболевших коронавирусной инфекцией. Об этом заявил 14 сентября главврач ГКБ №40 Денис Проценко на расширенном совещании президента РФ с членами правительства.

В Новосибирской области, по данным на сегодня, 14 сентября, за прошедшие сутки выявлено 168 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 166 случаев.

Вспышку коронавируса выявили в Кумылженском казачьем кадетском корпусе Волгоградской области. Инфекцией заразились несколько воспитанников.

Читайте также: В реанимации оказался 141 новосибирец с коронавирусом

В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1777 пациентов, в том числе 34 ребенка. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщил оперативный штаб региона.

В Высшей школе экономики 168 студентов переведены на удалённое обучение из-за контакта с заболевшими COVID-19, сообщается на портале вуза «Вышка для своих».

В Петербурге стартовала вакцинация беременных женщин от коронавирусной инфекции. Первой вакцину от COVID-19 получила беременная женщина-врач, по специальности акушер-гинеколог.

Об этом: В Волгоградской области выявлен 341 новый носитель коронавируса

В Волгоградской области 14 сентября выявлен 341 новый носитель коронавируса — на одного человека меньше, чем за предыдущие сутки. Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 20 районах региона. Зарегистрировано 15 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Информации о возможности ухода патриарха Московского и всея Руси Кирилла на самоизоляцию после контакта с президентом РФ Владимиром Путиным пока нет, сообщил РИА Новости источник в Московской патриархии.

По данным минздрава Пензенской области, на 14 сентября первым компонентом антиковидных препаратов привили 417 699 жителей. Полностью завершили вакцинацию 376 443 человека.

Подробности в материале: В Екатеринбурге привили от коронавируса более 427 тыс. человек

«Уровень заболеваемость начал понемногу снижаться, однако расслабляться нельзя», — сказал мэр Алексей Орлов .

На сегодняшний день в городе имеется 520 тыс. доз вакцины от коронавируса, в том числе — 73,5 тыс. доз «Спутника Лайт». Жителей прививают в 17 медицинских учреждениях и 10 мобильных пунктах.

Более 427 тыс. жителей Екатеринбурга полностью завершили вакцинацию от коронавируса, сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил в интервью «России 24», что 723 тысячи российских граждан с COVID-19 находятся под наблюдением врачей.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью «России 24» заявил, что вакцин от COVID-19 в регионах достаточно и проблем с записью на вакцинацию нет.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил в интервью «России 24», что с Сан-Марино обсуждался вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации.

Увеличивает количество заболевших коронавирусом представителей сферы образования с 8% до 9,7% из общего числа работающего населения. Отмечается также рост заболеваемости ОРВИ среди детей школьного возраста 7−14 лет.

В Югре за неделю доля детей в общем числе заразившихся коронавирусом в регионе выросла, показатель заболеваемости COVID-19 среди взрослых снизился. Об этом сообщает оперативный штаб ХМАО со ссылкой на данные окружного управления Роспотребнадзора.

Туристы из России могут въезжать в Испанию, если они вакцинированы от COVID-19 одобренным ВОЗ или Европейским агентством лекарственных средств препаратом. Об этом сообщили ТАСС в генконсульстве Испании в Москве.

Полный курс вакцинации в Нижегородской области прошли 766 тысяч человек, а первым компонентом вакцины привились еще 936 тысяч совершеннолетних нижегородцев.

Об этом: На Среднем Урале объяснили высокую смертность от коронавируса

Кроме того, нынешний штамм коронавируса является «более тяжёлым», чем предыдущие, добавил Креков.

«Чем дольше идёт так называемое плато — в его финале смертность, как правило, возрастает», — сообщил чиновник.

Высокая смертность от коронавируса в Свердловской области связана с тем, что в регионе стабилизировалась заболеваемость COVID-19. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков .

Российские туристы могут посещать Испанию при условии вакцинации от коронавируса препаратом, одобренным Всемирной организацией здравоохранения или Европейским агентством лекарственных средств, сообщили генеральном консульстве Испании в Москве.

Граждане РФ могут въехать в Кению по ПЦР-тесту. Об этом сообщает посольство РФ.

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко смягчил коронавирусные ограничения на число участников массовых мероприятий, разрешив заполнять до 50% мест в зале при наличии у людей прививочного сертификата, ПЦР-теста или сведений о перенесенном COVID-19 за последние шесть месяцев.

Врач в защитном костюме. (сс) В. Новиков. Фото: Mos.ru

Об этом: Посольство России разъяснило правила въезда в Кению

Правила въезда в Кению для российских граждан не отличаются от требований ко всем остальным иностранцам — посещение страны возможно только с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сообщили в посольстве России в Кении.

23:59 14.09.2021

В Коми сократили 379 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

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Читайте подробнее: В Коми сократили 379 ковидных коек

04:09 15.09.2021 В Тюменской области на карантин в связи с заболеванием COVID-19 ушли три класса в двух школах. Всего по состоянию на 13 сентября заболели 11 школьников, ещё 52 — контактные. Кроме того, в 20 детских садах Тюменской области закрыто 30 групп. Там заболели 25 детей, контактных — 629 человек. Об этом: В Тюменской области на карантине по COVID-19 три класса и 30 групп

05:35 15.09.2021 В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано 75 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 57 640. Подробности в материале: В Бурятии за сутки коронавирус диагностировали ещё у 75 человек

05:59 15.09.2021 В реанимации ковидных госпиталей Якутии находятся 109 жителей республики, 30 из них — на ИВЛ. Количество случаев COVID-19 увеличивается в регионе ежедневно. Читайте также: В Якутии на ИВЛ из-за COVID-19 переведены 30 человек

06:46 15.09.2021 В Якутии темпы заражения коронавирусом нарастают в основном в сёлах, а не в райцентрах. В связи с этим глав поселений обязали следить за соблюдением противоэпидемических мер и вакцинацией. Читайте также: В Якутии ответственность за борьбу с COVID-19 возложили на сельских глав

06:50 15.09.2021 В Туве с начала 2021 года подтвердили 11 037 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки выявлен 61 новый носитель. Об этом: В Туве с начала года выявили более 11 тыс. носителей коронавируса

06:55 15.09.2021 В Приморье 89 288 жителей, завершивших вакцинацию от COVID-19, зарегистрировались на розыгрыш ценных призов. Об этом: Почти 90 тыс. приморцев, привитых от COVID-19, участвуют в розыгрыше призов

07:10 15.09.2021 Вакцинация в Ульяновской области. ulgov.ru

07:33 15.09.2021 За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 107 случаев заражения коронавирусом, с начала 2021 года — 19 489. Об этом сообщили 15 сентября в региональном правительстве. Читайте подробнее: В Хакасии SARS-CoV-2 выявили ещё у 107 человек

07:46 15.09.2021 В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 15 сентября, за прошедшие сутки выявлено 167 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 169 случаев. Подробности в материале: Шесть жителей Кузбасса стали жертвами коронавируса за сутки

07:47 15.09.2021 В Бурятии зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего за время пандемии жертвами COVID-19 стали 1807 человек. Читайте также: В Бурятии от COVID-19 умерли ещё три человека

08:01 15.09.2021 В Ульяновской области количество вновь выявленных случаев заражения осталось на прежнем уровне. Подробности в материале: В Ульяновской области выявлено ещё 287 носителей коронавируса

08:07 15.09.2021 В Кемеровской области медицинскую помощь получают всего 1432 пациента с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщил оперативный штаб региона. Читайте также: Медицинскую помощь получают 1432 кузбассовца с коронавирусом

08:44 15.09.2021 Ещё пять пациентов с диагнозом COVID-19 скончались в Хакасии, в том числе 20-летняя девушка. Об этом: В Хакасии от COVID-19 умерла 20-летняя девушка

08:52 15.09.2021 По 200 рублей за каждого вакцинированного от COVID-19 пациента планируют доплачивать медработникам в Башкирии. Соответствующий проект постановления 14 сентября опубликован на сайте республиканского министерства здравоохранения. «Выплаты стимулирующего характера производятся за лиц, провакцинированных с 27 августа по 31 декабря 2021 года», — говорится в документе. Читайте подробнее: В Башкирии медикам намерены доплачивать за каждого вакцинированного

09:29 15.09.2021 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 15 сентября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 66 430, причём 165 из них обнаружили только за минувшие сутки. Подробности в материале: В Забайкалье жертвами COVID-19 стали ещё пять человек

09:36 15.09.2021 На Камчатке за последние сутки выявили ещё 44 новых случая заражения коронавирусом (днём ранее — 46). За весь период пандемии инфицирование лабораторно подтвердилось уже у 19 107 человек. Об этом: На Камчатке ежедневно регистрируют смертельные случаи от COVID-19

09:42 15.09.2021 COVID-19 увеличил нагрузку на систему здравоохранения Якутии. В связи с этим врачи теперь ходят домой к пациентам до 21:00, выросло количество сотрудников в кол-центре. Ситуация с распространением COVID-19 в регионе остаётся напряжённой. Подробности в материале: В Якутии у врачей из-за COVID-19 увеличился рабочий день

09:51 15.09.2021 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 15 сентября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло значения 5065 человек, причём 22 из них вновь добавили в сводку за последние сутки. Тяжелобольных насчитывается 528 (+5 за сутки), из них 211 подключены к аппаратам ИВЛ (-5 за сутки). Об этом: В Алтайском крае скончались ещё 22 пациента с коронавирусом

09:55 15.09.2021 Учреждения образования Якутска переводят на дистанционную форму обучения. На дистанционном обучении в столице Якутии ученики 215 классов и одной школы. Подробности в материале: В Якутске на дистанционное обучение перешли целая школа и более 200 классов

09:56 15.09.2021 В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 15 сентября 2021 года от коронавируса привились 660 455 человек (+2673 за сутки). Такие данные приводит оперштаб. Из общего числа привитых 106 178 жителей региона получили первую прививку (на 755 человек меньше, чем по состоянию на 14 сентября). Об этом: На Алтае за сутки от COVID-19 вакцинированы менее трёх тысяч человек

10:05 15.09.2021 По данным оперативного штаба на 15 сентября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4748 человек, причём 12 из них добавили в сводку за минувшие сутки. Подробности в материале: В Приангарье жертвами COVID-19 стали ещё 12 человек

10:06 15.09.2021 В Приморье за минувшие сутки выявлено 220 (223 днём ранее) положительных тестов на коронавирус, за два дня скончались восемь пациентов. Об этом: В Приморье выявлено уже более 65 тыс. носителей коронавируса

10:08 15.09.2021 312 носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба. Сообщается, что всего в регионе выявили 61 614 случаев заражения коронавирусом. Читайте также: В Башкирии за сутки выявили более 310 носителей коронавируса

10:16 15.09.2021 Имена первых 500 победителей розыгрыша 100 тыс. рублей среди граждан, которые сделали прививку от коронавируса, станут известны 15 сентября. Об этом сообщается на сайте правительства РФ. Об этом: Объявлены имена 500 победителей розыгрыша среди привившихся

10:20 15.09.2021 В Саратовской области за прошедшие сутки зарегистрировали 253 новых случая заражения коронавирусом, выписались по выздоровлении 189 пациентов. Из числа новых носителей коронавируса пневмония диагностирована у 82 пациентов, с признаками ОРВИ — 168 человек, у троих — бессимптомное течение заболевания. Всего по состоянию на 15 сентября подтверждено 84 472 заражения. Выздоровели с начала наблюдения 77 759 человек. Подробности в материале: В Саратовской области выявили ещё 253 случая заражения коронавирусом

10:22 15.09.2021 Санитарная обработка. Ульяновск. ulmeria.ru

10:30 15.09.2021 В Мурманской области более 107 тысяч пациентов получили бесплатные лекарства, у 15 тысяч из них — ОРВИ. Подробности в материале: В Мурманской области бесплатные лекарства получили 37 тысяч ковид-пациентов

10:38 15.09.2021 В Северной Осетии будут развернуты в ближайшее время 240 дополнительных коек для лечения ковид-пациентов. Их создадут в Республиканском кожно-венерологическом диспансере. Об этом сообщил врио главы правительства РСО-Алании Таймураз Тускаев. Он поручил завершить мероприятия по созданию резерва ковидных коек в кратчайшие сроки. Читайте подробнее: В Северной Осетии увеличат число ковидных коек

10:41 15.09.2021 Неформальная занятость в России растет по мере восстановления экономики после коронавирусного кризиса. Во втором квартале 2021 года количество занятых в неформальном секторе россиян приблизилось к 15 млн человек, увеличившись к аналогичному прошлогоднему периоду на 11,5%, или на 1,5 млн человек, подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

10:42 15.09.2021 По данным службы FinExpertiza, особенно широко неформальная занятость распространена в небогатых регионах, прежде всего, Северного Кавказа и юга страны. В десятку регионов — лидеров по этому показателю вошли Ингушетия, где свыше половины всех работников трудится в неформальном секторе (53,1% во втором квартале 2021 года), Чечня (52,9%), Кабардино-Балкария (49,5%), Дагестан (47,5%), Карачаево-Черкесия (42,7%), Ставропольский край (40,6%), Калмыкия (39,5%), Крым (39,3%), Астраханская область (38,1%) и Северная Осетия (37,1%). Низкая неформальная занятость наблюдается в регионах с высокими доходами населения — территориях нефтегазового Севера, развитых регионах Центральной России и Урала. На минимуме неформальная занятость в Чукотском автономном округе (3,9% от всех занятых), Ненецком автономном округе (5,3%), Москве (6,4%), Мурманской области (6,7%), Ямало-Ненецком автономном округе (8,1%), Ханты-Мансийском автономном округе (8,6%), Санкт-Петербурге (8,9%), Псковской области (12,9%), Калужской области (13,2%) и Коми (13,3).

10:42 15.09.2021 Состоялся первый тираж розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от коронавирусной инфекции, сообщает 15 сентября сайт правительства России. Подробности в материале: Тиражная комиссия выбрала среди вакцинированных получателей 100 тыс. рублей

10:52 15.09.2021 В Калмыкии за истекшие сутки подтверждено 80 случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит региональный оперштаб 15 сентября. Это на три случая заражения меньше, чем днём ранее. Об этом: В Калмыкии за сутки подтвердили 80 случаев заражения коронавирусом

11:00 15.09.2021 В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрировано два случая смерти среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 15 сентября. Об этом: В Калмыкии жертвами коронавируса стали ещё два пациента

11:00 15.09.2021 В Брянской области 15 сентября выявлено 152 новых носителя коронавируса — на одного человека больше, чем за предыдущие сутки. Проверено 2005 тестов. Выписаны после лечения 139 пациентов, 11 — скончались от осложнений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Подробности в материале: В Брянской области выявлены 152 новых носителя коронавируса

11:04 15.09.2021 «Стопкоронавирус.рф»: «По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 184,6 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 353 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 15.09.2021 остаются 1 123 140 человек».

11:06 15.09.2021 В Удмуртии по состоянию на 15 сентября выявили 228 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 227 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 49 971 случая. Читайте подробнее: В Удмуртии подтвердили 228 новых случаев заражения коронавирусом

11:07 15.09.2021 За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 15 человек. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано 16 летальных случаев. Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 1779 человек. Подробности в материале: В Удмуртии скончались ещё 15 пациентов ковид-центров

11:09 15.09.2021 В Удмуртии по состоянию на 15 сентября провели 1 636 891 исследование для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 3123 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 4233 исследования. Об этом: Жители Удмуртии сдали более 3 тыс. тестов на коронавирус за сутки

11:12 15.09.2021 В 2020 году в России был мало распространён грипп, но лишь по той причине, что большое число населения страны привилось от него. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Хочу подчеркнуть, что вакцинироваться против этой инфекции [гриппа] очень важно. Вот в прошлом году мы гриппа практически не видели, потому что привили от этой инфекции 60% населения Российской Федерации», — сказала Попова. Читайте также: Попова заявила об опасности гриппа для переболевших COVID-19

11:28 15.09.2021 В Свердловской области от COVID-19 умерли ещё 38 человек. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона. Нынешние цифры смертности являются «рекордными». Для сравнения: 10 сентября было подтверждено 37 летальных случаев от COVID-19 за сутки. По данным медиков, всего в области скончались от новой коронавирусной инфекции 5719 пациентов — с начала пандемии COVID-19. Читайте подробнее: На Среднем Урале зафиксировали «рекорд» по смертности от COVID-19

11:28 15.09.2021 Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за последние сутки выросло на 18 841, сообщает 15 сентября оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Читайте подробнее: В России за сутки выявлен 18841 случай заражения коронавирусом

11:31 15.09.2021 В Краснодарском крае подтверждено 229 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе у 30 детей в возрасте от одного года. Об этом сообщили 15 сентября в региональном оперативном штабе. Сутками ранее сообщалось о 232 новых пациентах, в числе которых было 11 детей. Читайте также: В Краснодарском крае за сутки ковид выявили у 30 детей

11:32 15.09.2021 Почти в два раза выросло число выявленных случаев коронавируса в Петербурге за последние сутки, сообщили 15 сентября в федеральном оперштабе. За минувший день зафиксировано 1609 новых случаев. Подробности в материале: В Петербурге почти вдвое выросло число новых случаев коронавируса

11:36 15.09.2021 По состоянию на 15 сентября в Красноярском крае выявлено 110 745 носителей коронавируса, в том числе за прошедшие сутки подтверждено 354 случая заражения. Об этом: В Красноярском крае выявлено уже почти 111 тысяч носителей коронавируса

11:37 15.09.2021 В Татарии с начала пандемии по состоянию на 15 сентября зарегистрировали 26 213 случаев инфицирования коронавирусом, из них 47 — за прошедшие сутки. Выздоровели всего 22 807 ковид-пациентов, скончались 709 носителей вируса. За минувший день выписались по выздоровлении 32 пациента, количество летальных исходов не изменилось. Об этом: В Татарии за сутки ещё 47 человек заразились коронавирусом

11:38 15.09.2021 В Коми 225 ковид-пациентов находятся в тяжелом состоянии, 50 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Читайте также: В Коми более 200 ковид-пациентов находятся в тяжёлом состоянии — минздрав

11:40 15.09.2021 Санитарная обработка. Ульяновск. ulmeria.ru

11:40 15.09.2021 В Ленинградской области отмечается незначительный рост числа выявленных инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки в регионе было подтверждено 189 случаев заражения, что на четыре случая больше, чем днем ранее. Читайте также: В Ленобласти отмечен незначительный рост числа выявленных носителей SARS-CoV-2

11:41 15.09.2021 Для вакцинированных от COVID-19 лиц в России важно восстановить качество жизни, одним из компонентов которого является посещение спортивных мероприятий. Об этом в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Сегодня в России и других странах есть достаточно большой удельный вес людей, которые имеют иммунитет <…> поэтому для таких людей, чтобы восстановить качество жизни, а спорт, развлечение — это все качество жизни <…> мы разрабатываем специальные алгоритмы, это большая работа учёных, большая работа практиков, как сделать так, чтобы можно было безопасно для здоровья посещать их», — сказала Попова. Читайте подробнее: Попова не исключила увеличения числа зрителей на спортивных мероприятиях

11:43 15.09.2021 В Пензенской области за прошедшие сутки еще у 233 человек подтвердился коронавирус. По состоянию на 15 сентября в регионе всего зарегистрировали 66 991 заражение. Выздоровели за все время 56 017 ковид-пациентов, в том числе за сутки — 257 человек. Скончались от COVID-19 всего 2409 жителей, из них за последние 24 часа — 20 пациентов. Об этом: В Пензенской области выявили ещё 233 носителя коронавируса

11:45 15.09.2021 В Воронежской области подтверждено 473 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 15 сентября. Накануне, 14 сентября, сообщалось о 470 новых заболевших, а днём ранее — о 465 случаях. Читайте подробнее: В Воронежской области за сутки выявлены 473 носителя коронавируса

11:49 15.09.2021 В Свердловской области обнаружены ещё 502 носителя коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе. Для сравнения: 14 сентября было зафиксировано 498 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2. Согласно данным медиков, 173 новых ковид-пациента проживают в Екатеринбурге, остальные 329 — в других муниципалитетах. Подтверждено 131 217 случаев заражения коронавирусом. Читайте также: На Среднем Урале выявили 131 тыс. случаев заражения коронавирусом

11:50 15.09.2021 В Саратовской области вторые сутки подряд умирают по 21 пациенту с коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 по состоянию на 15 сентября достигло 2620 человек. Об этом: В Саратовской области за сутки скончался 21 ковид-пациент

11:51 15.09.2021 В Москве выявлено 1838 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализированы 614 человек, скончались 49 пациентов. На ИВЛ находятся 254 человека. Читайте также: Оперштаб: в Москве выявлено ещё 1838 новых случаев COVID-19

11:53 15.09.2021 В России формируется неплохая иммунная прослойка к COVID-19. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Да, на сегодняшний день привито более 39 миллионов взрослых россиян. Это те, кто полностью закончил прививочный курс. У нас еще, по статистике, семь миллионов переболевших взрослых россиян. В общем количестве это получается достаточно неплохая иммунная прослойка», — сказала Попова. Подробности в материале: Попова назвала число привитых от COVID-19 взрослых жителей России

11:54 15.09.2021 Самый распространённый в России сегодня штамм коронавируса — это «Дельта», сообщила 15 сентября журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что более 95% среди выявляемых случаев инфекции — это поражение вариантом «Дельта». Такая же ситуация наблюдается «в значительной части стран мира». Читайте подробнее: Попова рассказала о самом распространённом в России штамме SARS-CoV-2

11:57 15.09.2021 Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Подмосковье незначительно сократилось по сравнению с предыдущими сутками. Об этом свидетельствует опубликованная 15 сентября статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM. За минувшие сутки на территории региона был подтверждено 790 случаев новой инфекции. Эта цифра на 6 меньше аналогичного показателя 14 сентября. Тогда на территории региона выявили 796 новых случаев, а днем ранее — 758. Читайте также: В Подмосковье суточная заболеваемость COVID-19 пошла на спад

11:57 15.09.2021 Подавляющее большинство выявляемых в России случаев заражения коронавирусом относится к так называемому «Дельта"-штамму. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «В Российской Федерации сегодня больше 95% всех выявляемых [вариантов] новой коронавирусной инфекции — «дельта"-штамм, так же как в значительной части стран мира», — сказала Попова. Подробности в материале: Попова назвала самый распространённый в России штамм коронавируса

11:57 15.09.2021 В Курской области 15 сентября зарегистрировано 177 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на четыре больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Скончался 1361 человек. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки. Читайте также: В Курской области выявлено 177 новых случаев заражения коронавирусом

11:57 15.09.2021 В Красноярском крае за сутки скончались 20 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом сообщили 15 сентября в оперштабе региона. Читайте также: Ещё 20 ковид-пациентов скончались в Красноярском крае

12:01 15.09.2021 Особенность варианта коронавируса «Дельта», наиболее распространённого в России, заключается в отсутствии крайне тяжёлых заболеваний в качестве последствий. Об этом журналистам заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Его «преимущество» в том, что он не вызывает очень тяжелых заболеваний, он быстрее распространяется, это да, ещё и поэтому надо привиться и носить маску», — сказала Попова. Об этом: Попова рассказала об особенности варианта коронавируса «Дельта»

12:04 15.09.2021 В Оренбургской области выявили 334 новых заражения коронавирусом, что на три меньше, чем сутками ранее, сообщает 15 сентября оперштаб по борьбе с COVID-19. Общее число зарегистрированных с начала пандемии заражений достигло 72 215. Выздоровели 60 472 оренбуржца. Из-за коронавирусной инфекции в Оренбуржье скончались 1736 человек, в том числе 12 — за минувшие сутки. Подробности в материале: В Оренбуржье число выявленных заражении коронавирусом превысило 72 тысячи

12:06 15.09.2021 В Липецкой области 15 сентября подтверждено 200 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре больше, чем за предыдущие сутки. За весь период скончались 1532 человека. Семь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки. Читайте подробнее: В Липецкой области за сутки выявлены 200 новых носителей коронавируса

12:06 15.09.2021 На сегодняшний день существует риск заражения одновременно и гриппом, и коронавирусом, причём неизвестно, как оба вируса будут воздействовать на организм. Об этом журналистам заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Конечно, стоит бояться, потому что никто в мире не знает, как эти оба вируса будут действовать в человеческой популяции. Мы знаем, как они действуют в модельной среде — на животных, в лаборатории, плохо совместно взаимодействуют, сразу говорю, и такой риск есть», — сказала Попова. Об этом: Попова заявила об угрозе одновременного заражения гриппом и коронавирусом

12:09 15.09.2021 За истекшие сутки в Москве скончались 49 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией, а всего по стране зафиксировали 792 летальных исхода. Подробности в материале: Ковид не отступает: в Москве сотни новых госпитализированных за сутки

12:13 15.09.2021 В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за весь период пандемии подтверждено 21 138 случаев. Об этом: На Алтае выявили 30 новых носителей коронавируса

12:13 15.09.2021 В Пермском крае за сутки выявили 447 заражений коронавирусом, что на два больше, чем днём ранее, сообщает 15 сентября оперштаб по борьбе с COVID-19. С конца марта 2020 года в Прикамье зафиксировано 94 605 носителей коронавируса. Оправились от болезни 83 664 человека. На сегодняшний день в стационарах лечатся 3122 пациента с коронавирусной инфекцией. Коечный фонд свободен на 24,4%. Жертвами COVID-19 в регионе стали 4444 человека. За последние сутки подтверждено 25 смертей. Читайте также: Число жертв COVID-19 в Прикамье достигло 4444

12:24 15.09.2021 Во Владимирской области 15 сентября подтверждено 162 новых случая заражения коронавирусом — на шесть больше, чем за предыдущие сутки. За весь период скончались 1840 человек. За последние сутки подтверждено 11 новых летальных случаев. Читайте также: Во Владимирской области за сутки выявлены 162 носителя коронавируса

12:30 15.09.2021 В Белгородской области 15 сентября подтверждено 156 новых случаев заражения коронавирусом, что на пять больше, чем за предыдущие сутки. От осложнений скончались шесть человек, в том числе житель Курской области 1934 года рождения. На вакцинацию от COVID-19 подано ещё 1847 заявок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Белгородской области подтвердили ещё 156 случаев заражения коронавирусом

12:35 15.09.2021 В Тамбовской области 15 сентября подтверждено 93 новых случая заражения коронавирусом — на два больше, чем выявлено сутками ранее. За весь период скончались 838 человек. Три новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки. Читайте подробнее: В Тамбовской области за сутки выявлены 93 новых носителя коронавируса

12:35 15.09.2021 Аппаратно-программные комплексы для дезинфекции рук. Курганская область. kurganobl.ru

12:37 15.09.2021 В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получил 461 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 15 сентября. Это на пять случаев заражения меньше, чем днём ранее. Об этом: Ещё 461 житель Ростовской области заразился коронавирусом

12:38 15.09.2021 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 99 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 15 сентября. Днём ранее, 14 сентября, в регионе было зарегистрировано 102 случая. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 46 529 человек. Читайте подробнее: В Калужской области за сутки выявлены 99 носителей коронавируса

12:41 15.09.2021 В Чувашии выявлено ещё 74 носителя коронавируса, также зарегистрированы новые летальные исходы. Подробности в материале: За сутки в Чувашии умерли десять ковид-пациентов

12:44 15.09.2021 В Нижегородской области по состоянию на 15 сентября выявили 428 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 419 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 162 144 случаев. Об этом: В Нижегородской области выявили 428 новых носителей коронавируса

12:45 15.09.2021 В Астраханской области 15 сентября подтвержден 251 новый случай заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем выявили за предыдущие сутки. За весь период 1573 человека скончались. Семь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки. Читайте также: В Астраханской области выявлен 251 новый случай заражения коронавирусом

12:46 15.09.2021 За минувшие сутки 29 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 25 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 6195 человек. Подробности в материале: От COVID-19 скончались ещё 29 нижегородцев

12:46 15.09.2021 В Ульяновской области зарегистрированы очередные летальные исходы от COVID-19. Подробности в материале: Коронавирус унёс жизни ещё шести жителей Ульяновской области

12:47 15.09.2021 Медики делают всё необходимое в рамках самоизоляции, к которой был вынужден прибегнуть президент РФ Владимир Путин из-за контактов с лицом, заразившимся коронавирусом. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Делают необходимые тесты. Специалисты, врачи делают всё, что необходимо в этой ситуации», — сказал Песков. Читайте подробнее: Песков раскрыл подробности самоизоляции Путина

12:50 15.09.2021 В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 26 летальных исходов среди пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 15 сентября. Подробности в материале: Ещё 26 жителей Ростовской области стали жертвами коронавируса

12:50 15.09.2021 На сегодняшний день вопрос о введении нового локдауна в свете прогнозов вирусологов о новой волне коронавируса в конце сентября не стоит на повестке дня. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Об этом речи не идёт, такого нет вообще вопроса сейчас», — сказал Песков. Читайте подробнее: Кремль не планирует вводить новый локдаун в России

12:51 15.09.2021 В Рязанской области 15 сентября выявлен 101 носитель коронавируса — на одного человека меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной группе правительства региона. Зарегистрировано шесть летальных исходов. Подробности в материале: В Рязанской области за сутки выявлен 101 носитель коронавируса

12:54 15.09.2021 Президент РФ Владимир Путин работает на самоизоляции в обычном режиме — как и российская вакцина от COVID-19 «Спутник V», которой привился российский лидер. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Скажу так: и Путин, и «Спутник V» работают в обычном режиме», — сказал Песков. Об этом: Песков сравнил эффективность «Спутника V» и эффективность Путина

12:57 15.09.2021 В Мордовии по состоянию на 15 сентября выявили 69 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 68 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 27 053 случаев. Читайте подробнее: В Мордовии подтвердили ещё 69 случаев заражения коронавирусом

12:58 15.09.2021 Президент РФ Владимир Путин имеет в организме высокий титр антител к коронавирусу. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «У президента по-прежнему высокий титр антител — это первое. Были рекомендации нашего Минздрава ревакцинироваться, есть альтернативные точки зрения, в том числе недавняя публикация, если я не ошибаюсь, американских специалистов в [журнале] The Lancet о том, что, дескать, они поставили под вопрос необходимость постоянной ревакцинации», — сказал Песков. Подробности в материале: В Кремле рассказали, будет ли Путин ревакцинироваться от COVID-19

12:59 15.09.2021 В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались три человека. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано два летальных случая. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 521 человека. Подробности в материале: Трое жителей Мордовии скончались от COVID-19 за сутки

13:01 15.09.2021 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не намерен уходить на самоизоляцию, поскольку он не имел контактов ни с Владимиром Путиным, ни с кем-либо ещё из заразившихся коронавирусом. Об этом он заявил журналистам. «Нет, я не был контактный», — сказал Песков. Читайте подробнее: Песков не будет уходить на самоизоляцию

13:03 15.09.2021 Ещё немногим более пяти тысяч жителей Ростовской области стали участниками прививочной кампании от COVID-19, получив первую дозу антиковидной вакцины. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 15 сентября. Об этом: Ещё 5 тыс. жителей Ростовской области стали участниками вакцинации

13:04 15.09.2021 В Марий Эл по состоянию на 15 сентября выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 56 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 18 824 случаев. Читайте также: В Марий Эл вновь выявили 56 носителей коронавируса

13:04 15.09.2021 Прививочная кампания против коронавирусной инфекции продолжается в Хакасии. Как сообщили 15 сентября в республиканском министерстве здравоохранения, вакцинация проходит в штатном режиме. Подробности в материале: В Хакасии от коронавируса привились более 170 тыс. человек

13:05 15.09.2021 Все мигранты, работающие в России, должны иметь возможность сделать прививку от коронавируса на тех же условиях, что и граждане РФ, считают 84% опрошенных. Читайте подробнее: Почти 85% жителей РФ выступают за вакцинацию всех мигрантов от COVID-19

13:05 15.09.2021 Находящийся в режиме самоизоляции президент России Владимир Путин абсолютно здоров и работает в обычном режиме. Об этом 15 сентября рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Читайте также: В Кремле рассказали, что ушедший на самоизоляцию Путин абсолютно здоров

13:08 15.09.2021 За последние сутки в Петербурге 300 человек госпитализированы в больницы с диагнозом COVID-19, сообщили 15 сентября в городском оперштабе. Это на 107 человек больше, чем сутками ранее. Рост госпитализации произошел на фоне увеличения суточного числа заболевших. Подробности в материале: Триста человек с ковидом госпитализировали за сутки в Петербурге

13:10 15.09.2021 В Дагестане за последний месяц существенно снизился прирост новых случаев заражения коронавирусом. Если в середине августа ежедневно фиксировалось около 200 заболевших, то спустя месяц этот показатель опустился до 120 человек в сутки. Такие данные приводит 15 сентября федеральный оперативный штаб. Читайте подробнее: В Дагестане на 40% снизился прирост числа заболевших COVID-19

13:20 15.09.2021 Подготовка к выходу в красную зону. Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

13:20 15.09.2021 За последние сутки в Мурманской области выявили 142 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. На лечении находятся 14 338 пациентов. Об этом: В Мурманской области за сутки выявили 142 носителя коронавируса

13:21 15.09.2021 В Татарии против новой коронавирусной инфекции за прошедший день привили 4130 жителей. Всего, по данным на 15 сентября, вакцинирован 1 млн 46 тыс. 391 человек. Вторую дозу антиковидной вакцины получили 903 568 жителей. Об этом: В Татарии за сутки от COVID-19 привили более 4 тыс. человек

13:38 15.09.2021 В Кабардино-Балкарии за прошедшие сутки число лиц с подтвержденными тестами на коронавирус составило 68 человек. За четыре недели прирост числа пациентов снизился почти на 30%. Общее количество носителей коронавируса составляет в настоящее время в регионе 30 841 человек, сообщили 15 сентября в федеральном оперативном штабе. Об этом: В Кабардино-Балкарии почти на 30% снизился прирост числа ковид-пациентов

13:46 15.09.2021 В Ульяновской области победили коронавирус ещё около 190 пациентов. Подробности в материале: В Ульяновской области переболели COVID-19 ещё 189 пациентов

13:49 15.09.2021 На избирательных участках Ханты-Мансийска откроют пункты вакцинации. Об этом сообщает городской информационный центр. Подробности в материале: В Югре будут прививать от COVID-19 на избирательных участках

14:00 15.09.2021 В Ростовской области установлен особый режим пропуска в учреждения социального обслуживания населения. Новые правила уточнил глава регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалёв. Подробности в материале: В ростовских центрах социального обслуживания установили особый COVID-режим

14:01 15.09.2021 В Волгоградской области 15 сентября подтвердили 343 случая заражения коронавирусом, что на два больше, чем выявлено сутками ранее. Выписан после лечения 321 пациент, скончались от осложнений 17 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Волгоградской области подтвердили ещё 343 случая заражения коронавирусом

14:11 15.09.2021 За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 370 случаев заражения коронавирусом, в том числе 310 человек лечатся амбулаторно. Об этом сообщили 15 сентября в региональном министерстве здравоохранения. Об этом: В Омской области выявили 370 новых носителей коронавируса

14:44 15.09.2021 473 новых носителя коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба областного правительства. Сообщается, что всего в регионе выявили 97 115 случаев заражения этой инфекцией. Подробности в материале: В Самарской области за сутки выявили более 470 носителей коронавируса

14:52 15.09.2021 В Чувашии выделяют средства из регионального резервного фонда на выплату премий врачам, которые делают прививку от COVID-19. Читайте также: Чувашские врачи получат надбавку за участие в вакцинации от COVID-19

14:58 15.09.2021 Обеспечение безопасности учащихся и сотрудников учреждений образования — основная задача в рамках текущей эпидемиологической ситуации в Новосибирской области. Об этом было сказано на очередном заседании оперативного штаба под председательством заместителя губернатора региона Сергея Нелюбова сегодня, 15 сентября. Читайте подробнее: В Новосибирской области ускорят темпы вакцинации работников образования

14:59 15.09.2021 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил своего заместителя Павла Крекова уделить особое внимание эпидемиологической ситуации в учебных учреждениях региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона. Глава области попросил Крекова «постоянно контролировать ход вакцинации педагогов» и обеспечить соблюдение санэпиднорм в учебных учреждениях города. По словам губернатора, ситуация с заболеваемостью COVID-19 находится в регионе «примерно на одном уровне», её удалось стабилизировать. Подробности в материале: На Среднем Урале обратят особое внимание на вакцинацию педагогов

15:11 15.09.2021 Обработка поверхностей от вируса. Источник: 04.rospotrebnadzor.ru

15:30 15.09.2021 С призывом к жителям России пройти вакцинацию от гриппа обратилась 15 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова. Читайте также: Глава Роспотребнадзора призвала жителей РФ вакцинироваться от гриппа

15:32 15.09.2021 В Новосибирской области, по данным на сегодня, 15 сентября, за минувшие сутки было выявлено 172 новых случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 168 случаев. Читайте подробнее: В Новосибирской области за сутки скончались ещё десять пациентов с COVID-19

15:41 15.09.2021 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не контактировал с носителями коронавируса и не будет избегать общения с людьми. Об этом он сообщил 15 сентября журналистам. «Нет, я не был контактный», — заявил Песков. Подробности в материале: Пескову не нужно самоизолироваться

15:45 15.09.2021 За последние сутки в Архангельской области коронавирус подтвердили у 259 человек, 94 из них — в столице региона. Подробности в материале: В Архангельской области за сутки коронавирус выявили у 259 человек

16:02 15.09.2021 В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1730 пациентов, в том числе 34 ребенка. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщил оперативный штаб региона. Подробности в материале: Число новосибирцев с COVID-19 на ИВЛ за сутки уменьшилось на семь человек

16:45 15.09.2021 Сертификат о вакцинации. Дарья Драй © ИА REGNUM

16:48 15.09.2021 В России необходимо продолжать кампанию по вакцинации населения от COVID-19 для достижения коллективного иммунитета к вирусу, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Читайте также: Глава Роспотребнадзора оценила уровень иммунитета к COVID-19 в России

16:51 15.09.2021 В Тюменской области за сутки выявлено 220 случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 сентября сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 222 случая. Читайте подробнее: В Тюменской области за сутки скончались 18 пациентов с COVID-19

16:59 15.09.2021 В Курганской области за сутки подтверждено 116 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 46 зафиксированы в Кургане, сообщает 15 сентября региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 115 случаев. Подробности в материале: В Курганской области за сутки выявлено 116 новых ковид-пациентов

17:28 15.09.2021 Медик в защитном костюме. Дарья Драй © ИА REGNUM

18:05 15.09.2021 Регионы России — лидеры по доле привитого населения: [[[list-0]]]

18:22 15.09.2021 В Югре за сутки выявлено 148 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Нижневартовске (30 случаев), сообщает 15 сентября региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 149 случаев. Читайте подробнее: В Югре за сутки выявили 148 заражений коронавирусом

18:23 15.09.2021 В Челябинской области лидерами по вакцинации от коронавируса являются Магнитогорск, Кыштым и Верхнеуральский муниципальный район. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Об этом: В Челябинской области назвали лидеров и аутсайдеров по ковид-вакцинации

18:28 15.09.2021 Врач и больной COVID-19. Источник: pnzreg.ru

18:30 15.09.2021 Из резервного фонда Ленинградской области выделено 96,6 млн рублей на приобретение концентраторов кислорода, газификаторов и модернизацию систем кислородоснабжения стационаров. Читайте подробнее: В Ленобласти выделят почти 100 млн рублей на обеспечение больниц кислородом

18:47 15.09.2021 На Ямале за сутки выявлен 91 новый случай заражения коронавирусом. При этом 12 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 15 сентября региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 93 случая. Подробности в материале: На Ямале за сутки выявлен 91 носитель коронавируса

19:15 15.09.2021 В Мурманской области с начала пандемии провели 1 125 760 тестов на COVID-19. Ежедневно лаборатории региона проверяют две тысячи проб. Читайте подробнее: В Мурманской области провели более 1,1 млн тестов на ковид

19:46 15.09.2021 Студентов вузов Воронежа рекомендовано отправить на удаленное обучение на период голосования 17 и 18 сентября, соответствующее письмо направил председателю Совета ректоров Воронежской области ректору Воронежского госуниверситета Дмитрию Ендовицкому главный санврач региона Игорь Механтьев 15 сентября. Читайте также: Воронежских студентов рекомендовали отправить на удалёнку на период выборов

20:08 15.09.2021 Полностью на карантин по COVID-19 в Нижегородской области закрыты одна школа и детский сад. Об этом: Более 160 классов в школах Нижегородской области закрыли на карантин

20:47 15.09.2021 За последнюю неделю в России каждый день в среднем делалось по 390 427 прививок от COVID. Всего в России полностью привиты от коронавируса 40,17 млн человек (27,5% от населения). Источник: Gogov.ru

21:01 15.09.2021 Во Владимирской области заведения общественного питания, детские развлекательные центры, массажные салоны, сауны, фитнес-центры, бассейны, ночные клубы, дискотеки и кинотеатры до 15 октября не будут требовать от клиентов QR-кодов, сертификатов о вакцинации, ПЦР-тестов и справок о перенесённом коронавирусе. Подробности в материале: Во Владимирской области QR-коды отложили ещё на месяц

21:26 15.09.2021 В Русской православной церкви 5615 клириков и монашествующих перенесли коронавирусную инфекцию, 188 человек скончались от COVID-19. Об этом сообщили в рабочей группе при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях пандемии. Подробности в материале: В РПЦ рассказали о ситуации с COVID-19 среди священнослужителей

22:26 15.09.2021 Пожилой мужчина в медицинской маске на улице. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

03:55 16.09.2021 В Хабаровском крае идёт стабильный рост выявленных случаев заражения коронавирусом — за минувшие сутки лабораторно подтверждено 298 (295 днём ранее). За два дня скончались восемь человек. Читайте также: В Хабаровском крае за сутки выявлено почти 300 носителей коронавируса

05:25 16.09.2021 В Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 57 718. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 78 человек. Подробности в материале: В Бурятии за сутки выявили 78 случаев заражения коронавирусом

05:36 16.09.2021 В Бурятии за минувшие сутки выявили 78 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 57 718. Об этом утром 16 сентября сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба. Читайте подробнее: В Бурятии выявили 78 новых случаев заражения SARS-CoV-2

06:39 16.09.2021 За прошедшие сутки в Хакасии SARS-CoV-2 выявили у 110 человек, в том числе 56 случаев заражения зарегистрировано в Абакане. Об этом сообщили 15 сентября в правительстве региона. Читайте также: В Хакасии за сутки выявили 110 носителей коронавируса

06:53 16.09.2021 Число новых заболевших COVID-19 в Якутии снова побило рекорд. За сутки заразились 174 якутянина (днём ранее — 169). Читайте также: В Якутии продолжает расти количество случаев заболевания COVID-19

06:54 16.09.2021 В Туве за минувшие сутки выявили 61 новый случай заражения коронавирусом. «Из 61 заболевших мужчин — 20, женщин — 41. По возрасту: детей до 17 лет — 24, от 18 до 49 лет — 23, от 50 до 64 лет — 9, старше 65 лет — 5», — отметили в минздраве. Читайте подробнее: В Туве за сутки коронавирус диагностирован у 24 детей

07:20 16.09.2021 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 16 сентября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 66 598, причём 168 из них обнаружили только за минувшие сутки. Читайте подробнее: В Забайкалье резко возросло число тяжелобольных с COVID-19

07:31 16.09.2021 В Ульяновской области третьи сутки подряд выявляется одинаковое количество носителей коронавируса. Подробности в материале: В Ульяновской области заразились коронавирусом ещё 287 жителей

07:34 16.09.2021 В Бурятии за сутки зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего жертвами COVID-19 за время пандемии стали 1809 человек. Подробности в материале: В Бурятии выросло число жертв COVID-19

07:37 16.09.2021 В Якутии пока не преодолели до конца волну недоверия к вакцине от COVID-19, что сказывается на уровне заболеваемости коронавирусом жителей республики. В регионе есть территории, где процент привитых низкий, и там высок уровень заболеваемости. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев на пресс-конференции. Подробности в материале: В Якутии не преодолели недоверие к вакцине от COVID-19 — «Это трагедия»

07:38 16.09.2021 Вакцина «Гам-КОВИД-Вак». mz.mosreg.ru

07:41 16.09.2021 По данным оперативного штаба на 16 сентября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4763 человек, причём 15 из них добавили в сводку за минувшие сутки. Читайте также: В Приангарье жертвами COVID-19 стали ещё 15 человек

07:48 16.09.2021 В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 16 сентября, за прошедшие сутки выявлено 170 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 167 случаев. Читайте также: В Кузбассе за сутки выявили 170 новых носителей коронавируса

07:55 16.09.2021 Глава Бурятии Алексей Цыденов показал, как он работает в условиях карантина из-за заражения коронавирусом. В комнате, по его словам, развёрнута целая студия для участия в мероприятиях по видеосвязи. Читайте также: «Работа в клетке! Я заперт» — глава Бурятии рассказал о жизни на карантине

07:56 16.09.2021 В Кемеровской области, по данным на сегодня, 16 сентября, медицинскую помощь получают всего 1427 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Читайте также: В Кузбассе выздоровели уже почти 52 тыс. пациентов с коронавирусом

07:57 16.09.2021 В Якутии COVID-19 добрался до отдалённых территорий республики, где сложно оказывать медицинскую помощь. Читайте подробнее: COVID-19 ушёл в районы Якутии — ситуация ухудшается

08:02 16.09.2021 В Татарии зарегистрировали три новых случая смерти от коронавирусной инфекции. С начала пандемии в республике от COVID-19 скончались по состоянию на 16 сентября 712 человек. Читайте подробнее: В Татарии ещё три человека скончались от COVID-19

08:14 16.09.2021 В Якутии коронавирусом стали серьёзно болеть дети. Эту ситуацию глава Якутии назвал опасной потому, что неизвестно, как отразится перенесённый COVID-19 на здоровье детей через несколько лет. Читайте подробнее: Последствия COVID-19 для детей могут стать фатальными — глава Якутии

08:26 16.09.2021 Ростовская область выполнила план вакцинации от коронавируса почти на 56%. Об этом донской губернатор Василий Голубев доложил главному государственному санитарному врачу России Анне Поповой в ходе её рабочей поездки на Дон 15 сентября. Читайте подробнее: План вакцинации от коронавируса в Ростовской области выполнен на 56%

08:26 16.09.2021 В Удмуртии по состоянию на 16 сентября выявили 230 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 228 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 50 201 случая. Подробности в материале: В Удмуртии подтвердили 230 новых случаев заражения коронавирусом

08:28 16.09.2021 За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 10 человек. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано 15 летальных случаев. Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 1789 человек. Читайте подробнее: От COVID-19 скончались ещё 10 жителей Удмуртии

08:31 16.09.2021 В Удмуртии по состоянию на 16 сентября провели 1 643 192 исследования для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 6301 тест на коронавирус. Накануне было выполнено 3123 исследования Читайте также: Жители Удмуртии сдали больше 1,64 млн тестов на коронавирус

08:35 16.09.2021 В Ростовской области в период летней оздоровительной кампании было выявлено 11 случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора. Читайте подробнее: В летних лагерях Ростовской области выявили 11 случаев COVID-19

08:35 16.09.2021 В Удмуртии с момента начала вакцинации до 16 сентября прививку от коронавируса сделали 381 522 человека. Второй компонент препарата получили 316 903 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Об этом: Почти 317 тыс. жителей Удмуртии завершили вакцинацию от коронавируса

08:48 16.09.2021 Ещё девять пациентов с коронавирусом скончались в Хакасии. Об этом сообщили 16 сентября в региональном правительстве. Подробности в материале: В Хакасии скончались ещё девять ковид-пациентов

08:53 16.09.2021 В медицинских учреждениях Москвы в лечении пациентов с диагнозом COVID-19 врачи начали применять новую терапию. Об этом: Новую терапию для лечения COVID-19 начали применять московские медики

09:06 16.09.2021 В Красноярском крае за последние сутки выявили 355 (темп прироста 0,3%) случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 111 100. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. Подробности в материале: В Красноярском крае за сутки выявили 355 носителей SARS-CoV-2

09:12 16.09.2021 Реанимация. zdrav.nso.ru

09:22 16.09.2021 В Адыгее перевели на дистанционное обучение учащихся 38 классов из 26 школ. Причина — увеличение случаев заражения детей коронавирусом. В течение прошедшей недели таких учеников было выявлено 1056 человек. Подробности в материале: В Адыгее перевели на дистанционное обучение более тысячи школьников

09:27 16.09.2021 В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции на 16 сентября привиты 335 248 человек. Подробности в материале: В Забайкалье вакцинацию от COVID-19 завершили более 312 тысяч человек

09:42 16.09.2021 Десятки людей из окружения президента России Владимира Путина заболели коронавирусной инфекцией. Об этом российский лидер заявил 16 сентября во время выступления на саммите ОДКБ по видеосвязи. По словам Путина, COVID-19 выявили у нескольких десятков человек, заболевших — «не один, не два». Читайте также: Путин рассказал о десятках заболевших в его окружении

09:43 16.09.2021 В Москве начали применять препараты из группы моноклональных вируснейтрализующих антител для лечения коронавирусной инфекции, сообщает 16 сентября официальный сайт мэра и правительства столицы. Об этом: Московские врачи применили новую терапию для лечения COVID-19

09:50 16.09.2021 В Саратовской области за прошедшие сутки зарегистрировали 251 нового носителя коронавируса, выписались по выздоровлении 111 пациентов. Всего по состоянию на 16 сентября подтверждено 84 723 заражения. Выздоровели с начала наблюдения 77 870 человек. Об этом: В Саратовской области выявили 251 новый случай заражения коронавирусом

09:53 16.09.2021 Врачи в спецодежде. pnzreg.ru

09:54 16.09.2021 В Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) 20 групп студентов перевели на дистанционное обучение. Образование в режим онлайн получают 4% учащихся, сообщает «Эхо Москвы в Перми». Причиной перевода на «дистант» названы выявленные случаи заражения коронавирусом. Об этом: В пермском вузе 4% студентов перевели на дистанционное обучение

09:57 16.09.2021 В Калуге строительная готовность нового госпиталя для больных COVID-19 составляет 95%. Госпиталь сможет принять до 450 пациентов. Закончить строительство планируется до конца сентября 2021 года. Читайте подробнее: В Калуге откроют новый госпиталь для ковид-пациентов

09:57 16.09.2021 В Новосибирске более 100 пунктов вакцинации будут работать на избирательных участках 17, 18 и 19 сентября. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города. Об этом: На избирательных участках Новосибирска развернут 114 пунктов вакцинации

10:17 16.09.2021 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 16 сентября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло значения 5091 человек, причём 26 из них добавили в сводку за последние сутки. Тяжелобольных насчитывается 526 (-2 за сутки), из них 216 подключены к аппаратам ИВЛ (+5 за сутки). Об этом: В Алтайском крае скончались ещё 26 пациентов с COVID-19