Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости
В регионах РФ готовятся к возможным новым ограничениям из-за четвёртой волны пандемии коронавируса, которую уже анонсировали эксперты. 14 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о самоизоляции и дистанционном режиме работы из-за случаев заболевания в его окружении.
По данным оперштаба, число выявленных случаев коронавируса за все время в России уже превысило 7,176 млн. С начала сентября кривая по суточному приросту идёт вниз, но госпитализации не прекращаются, люди остаются на ИВЛ. Официальная статистика по умершим с начала пандемии в России на 14 сентября — 194 249 человек.
Чиновники настаивают на вакцинации, заявляя, что это необходимо для возвращения к доковидной жизни.
Все новости о том, как меняется ситуация с распространением коронавируса в России, читайте в трансляции ИА REGNUM.
В Челябинской области 250 избирательных участков будут оборудованы вакцинальными бригадами. Об этом сообщает облизбирком.
Об этом: На челябинских избирательных участках привьют от гриппа и COVID-19
471 случай заражения коронавирусом выявлен за сутки в Самарской области. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.
Сообщается, что всего в регионе выявили 96 642 случая заражения этой инфекцией.
Читайте также: В Самарской области за сутки выявили более 470 носителей коронавируса
В Курском доме-интернате ветеранов войны и труда выявлена вспышка коронавируса. По словам сотрудника, заболела половина персонала и около 30 постояльцев, часть из которых госпитализировали.
Подробности в материале: В Курском интернате ветеранов войны и труда зафиксирована вспышка COVID-19
В Тюменской области за сутки выявлено 222 случая заражения коронавирусом. Об этом 14 сентября сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 225 случаев.
Читайте также: В Тюменской области за сутки скончались 27 пациентов с COVID-19
Оренбургский областной суд 14 сентября рассмотрел апелляцию депутата горсовета Оренбурга Елены Афанасовой на решение Промышленного райсуда города по антиковидному делу. Административное наказание оставлено без изменений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе судебной инстанции.
Афанасова была оштрафована на 3 тысячи рублей за нарушение требований губернаторского указа о мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.
Установлено, что депутат организовала вечером 29 апреля 2021 года массовое мероприятие в честь 60-летия со дня полета человека в космос. Концерт и тематические площадки посетили около 500 горожан.
Об этом: Депутат Оренбурга оштрафована за организацию концерта
В 28 школах Оренбурга частично действует карантин, закрыто 45 классов, сообщили 14 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.
По данным муниципального управления образования, ограничительные меры действуют из-за выявленных случаев заболевания COVID-19. В детских садах по этой же причине карантин введен в 24 группах из 1045 существующих.
Подробности в материале: В школах Оренбурга 45 классов закрыли на карантин
В Воронежской области для прохода на массовые мероприятия могут понадобиться QR-коды. Как следует из решения регионального оперативного штаба, опубликованного 14 сентября, профильным ведомствам поручено проработать вопрос приобретения считывающих QR-коды устройств для обеспечения входного контроля.
Об этом: В Воронежской области проработают внедрение QR-кодов
В России около 212 тыс. граждан прошли углубленную диспансеризацию, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства.
По её словам, с 1 июля углубленную диспансеризацию прошли 212 тыс. граждан.
Читайте также: Голикова: углубленную диспансеризацию прошли 212 тыс. граждан РФ
В России необходимо заниматься реабилитацией граждан, переболевших коронавирусной инфекцией. Об этом заявил 14 сентября главврач ГКБ №40 Денис Проценко на расширенном совещании президента РФ с членами правительства.
Об этом: Проценко заявил о необходимости наладить в РФ постковидную реабилитацию
В Новосибирской области, по данным на сегодня, 14 сентября, за прошедшие сутки выявлено 168 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 166 случаев.
Об этом: Жертвами коронавируса стали уже более 2,8 тыс. новосибирцев
Вспышку коронавируса выявили в Кумылженском казачьем кадетском корпусе Волгоградской области. Инфекцией заразились несколько воспитанников.
Об этом: Кадеты-казаки под Волгоградом заразились коронавирусом
В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1777 пациентов, в том числе 34 ребенка. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщил оперативный штаб региона.
Читайте также: В реанимации оказался 141 новосибирец с коронавирусом
В Высшей школе экономики 168 студентов переведены на удалённое обучение из-за контакта с заболевшими COVID-19, сообщается на портале вуза «Вышка для своих».
Об этом: Почти 170 студентов ВШЭ учатся удалённо из-за контакта с больными COVID-19
В Петербурге стартовала вакцинация беременных женщин от коронавирусной инфекции. Первой вакцину от COVID-19 получила беременная женщина-врач, по специальности акушер-гинеколог.
Об этом: Врач-акушер первой среди беременных женщин привилась от ковида в Петербурге
В Волгоградской области 14 сентября выявлен 341 новый носитель коронавируса — на одного человека меньше, чем за предыдущие сутки. Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 20 районах региона. Зарегистрировано 15 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Об этом: В Волгоградской области выявлен 341 новый носитель коронавируса
Информации о возможности ухода патриарха Московского и всея Руси Кирилла на самоизоляцию после контакта с президентом РФ Владимиром Путиным пока нет, сообщил РИА Новости источник в Московской патриархии.
По данным минздрава Пензенской области, на 14 сентября первым компонентом антиковидных препаратов привили 417 699 жителей. Полностью завершили вакцинацию 376 443 человека.
Читайте подробнее: В Пензенской области закончили вакцинацию от коронавируса 376 тыс. человек
Более 427 тыс. жителей Екатеринбурга полностью завершили вакцинацию от коронавируса, сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
На сегодняшний день в городе имеется 520 тыс. доз вакцины от коронавируса, в том числе — 73,5 тыс. доз «Спутника Лайт». Жителей прививают в 17 медицинских учреждениях и 10 мобильных пунктах.
«Уровень заболеваемость начал понемногу снижаться, однако расслабляться нельзя», — сказал мэр Алексей Орлов.
Подробности в материале: В Екатеринбурге привили от коронавируса более 427 тыс. человек
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил в интервью «России 24», что 723 тысячи российских граждан с COVID-19 находятся под наблюдением врачей.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью «России 24» заявил, что вакцин от COVID-19 в регионах достаточно и проблем с записью на вакцинацию нет.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил в интервью «России 24», что с Сан-Марино обсуждался вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации.
В Югре за неделю доля детей в общем числе заразившихся коронавирусом в регионе выросла, показатель заболеваемости COVID-19 среди взрослых снизился. Об этом сообщает оперативный штаб ХМАО со ссылкой на данные окружного управления Роспотребнадзора.
Увеличивает количество заболевших коронавирусом представителей сферы образования с 8% до 9,7% из общего числа работающего населения. Отмечается также рост заболеваемости ОРВИ среди детей школьного возраста 7−14 лет.
Об этом: В Югре отмечен рост заболеваемости COVID-19 и ОРВИ среди школьников
Туристы из России могут въезжать в Испанию, если они вакцинированы от COVID-19 одобренным ВОЗ или Европейским агентством лекарственных средств препаратом. Об этом сообщили ТАСС в генконсульстве Испании в Москве.
Полный курс вакцинации в Нижегородской области прошли 766 тысяч человек, а первым компонентом вакцины привились еще 936 тысяч совершеннолетних нижегородцев.
Об этом: Более трети взрослого населения Нижегородской области привились от COVID-19
Высокая смертность от коронавируса в Свердловской области связана с тем, что в регионе стабилизировалась заболеваемость COVID-19. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков.
«Чем дольше идёт так называемое плато — в его финале смертность, как правило, возрастает», — сообщил чиновник.
Кроме того, нынешний штамм коронавируса является «более тяжёлым», чем предыдущие, добавил Креков.
Об этом: На Среднем Урале объяснили высокую смертность от коронавируса
Российские туристы могут посещать Испанию при условии вакцинации от коронавируса препаратом, одобренным Всемирной организацией здравоохранения или Европейским агентством лекарственных средств, сообщили генеральном консульстве Испании в Москве.
Читайте подробнее: Власти Испании назвали условия допуска туристов из России
Граждане РФ могут въехать в Кению по ПЦР-тесту. Об этом сообщает посольство РФ.
Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко смягчил коронавирусные ограничения на число участников массовых мероприятий, разрешив заполнять до 50% мест в зале при наличии у людей прививочного сертификата, ПЦР-теста или сведений о перенесенном COVID-19 за последние шесть месяцев.
Правила въезда в Кению для российских граждан не отличаются от требований ко всем остальным иностранцам — посещение страны возможно только с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сообщили в посольстве России в Кении.
Об этом: Посольство России разъяснило правила въезда в Кению
В Коми сократили 379 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
Читайте подробнее: В Коми сократили 379 ковидных коек
В Тюменской области на карантин в связи с заболеванием COVID-19 ушли три класса в двух школах. Всего по состоянию на 13 сентября заболели 11 школьников, ещё 52 — контактные. Кроме того, в 20 детских садах Тюменской области закрыто 30 групп. Там заболели 25 детей, контактных — 629 человек.
Об этом: В Тюменской области на карантине по COVID-19 три класса и 30 групп
В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано 75 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 57 640.
Подробности в материале: В Бурятии за сутки коронавирус диагностировали ещё у 75 человек
В реанимации ковидных госпиталей Якутии находятся 109 жителей республики, 30 из них — на ИВЛ. Количество случаев COVID-19 увеличивается в регионе ежедневно.
Читайте также: В Якутии на ИВЛ из-за COVID-19 переведены 30 человек
В Якутии темпы заражения коронавирусом нарастают в основном в сёлах, а не в райцентрах. В связи с этим глав поселений обязали следить за соблюдением противоэпидемических мер и вакцинацией.
Читайте также: В Якутии ответственность за борьбу с COVID-19 возложили на сельских глав
В Туве с начала 2021 года подтвердили 11 037 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки выявлен 61 новый носитель.
Об этом: В Туве с начала года выявили более 11 тыс. носителей коронавируса
В Приморье 89 288 жителей, завершивших вакцинацию от COVID-19, зарегистрировались на розыгрыш ценных призов.
Об этом: Почти 90 тыс. приморцев, привитых от COVID-19, участвуют в розыгрыше призов
За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 107 случаев заражения коронавирусом, с начала 2021 года — 19 489. Об этом сообщили 15 сентября в региональном правительстве.
Читайте подробнее: В Хакасии SARS-CoV-2 выявили ещё у 107 человек
В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 15 сентября, за прошедшие сутки выявлено 167 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 169 случаев.
Подробности в материале: Шесть жителей Кузбасса стали жертвами коронавируса за сутки
В Бурятии зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего за время пандемии жертвами COVID-19 стали 1807 человек.
Читайте также: В Бурятии от COVID-19 умерли ещё три человека
В Ульяновской области количество вновь выявленных случаев заражения осталось на прежнем уровне.
Подробности в материале: В Ульяновской области выявлено ещё 287 носителей коронавируса
В Кемеровской области медицинскую помощь получают всего 1432 пациента с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщил оперативный штаб региона.
Читайте также: Медицинскую помощь получают 1432 кузбассовца с коронавирусом
Ещё пять пациентов с диагнозом COVID-19 скончались в Хакасии, в том числе 20-летняя девушка.
По 200 рублей за каждого вакцинированного от COVID-19 пациента планируют доплачивать медработникам в Башкирии. Соответствующий проект постановления 14 сентября опубликован на сайте республиканского министерства здравоохранения.
«Выплаты стимулирующего характера производятся за лиц, провакцинированных с 27 августа по 31 декабря 2021 года», — говорится в документе.
Читайте подробнее: В Башкирии медикам намерены доплачивать за каждого вакцинированного
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 15 сентября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 66 430, причём 165 из них обнаружили только за минувшие сутки.
Подробности в материале: В Забайкалье жертвами COVID-19 стали ещё пять человек
На Камчатке за последние сутки выявили ещё 44 новых случая заражения коронавирусом (днём ранее — 46). За весь период пандемии инфицирование лабораторно подтвердилось уже у 19 107 человек.
Об этом: На Камчатке ежедневно регистрируют смертельные случаи от COVID-19
COVID-19 увеличил нагрузку на систему здравоохранения Якутии. В связи с этим врачи теперь ходят домой к пациентам до 21:00, выросло количество сотрудников в кол-центре. Ситуация с распространением COVID-19 в регионе остаётся напряжённой.
Подробности в материале: В Якутии у врачей из-за COVID-19 увеличился рабочий день
Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 15 сентября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло значения 5065 человек, причём 22 из них вновь добавили в сводку за последние сутки.
Тяжелобольных насчитывается 528 (+5 за сутки), из них 211 подключены к аппаратам ИВЛ (-5 за сутки).
Об этом: В Алтайском крае скончались ещё 22 пациента с коронавирусом
Учреждения образования Якутска переводят на дистанционную форму обучения. На дистанционном обучении в столице Якутии ученики 215 классов и одной школы.
Подробности в материале: В Якутске на дистанционное обучение перешли целая школа и более 200 классов
В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 15 сентября 2021 года от коронавируса привились 660 455 человек (+2673 за сутки). Такие данные приводит оперштаб.
Из общего числа привитых 106 178 жителей региона получили первую прививку (на 755 человек меньше, чем по состоянию на 14 сентября).
Об этом: На Алтае за сутки от COVID-19 вакцинированы менее трёх тысяч человек
По данным оперативного штаба на 15 сентября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4748 человек, причём 12 из них добавили в сводку за минувшие сутки.
Подробности в материале: В Приангарье жертвами COVID-19 стали ещё 12 человек
В Приморье за минувшие сутки выявлено 220 (223 днём ранее) положительных тестов на коронавирус, за два дня скончались восемь пациентов.
Об этом: В Приморье выявлено уже более 65 тыс. носителей коронавируса
312 носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.
Сообщается, что всего в регионе выявили 61 614 случаев заражения коронавирусом.
Читайте также: В Башкирии за сутки выявили более 310 носителей коронавируса
Имена первых 500 победителей розыгрыша 100 тыс. рублей среди граждан, которые сделали прививку от коронавируса, станут известны 15 сентября. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.
Об этом: Объявлены имена 500 победителей розыгрыша среди привившихся
В Саратовской области за прошедшие сутки зарегистрировали 253 новых случая заражения коронавирусом, выписались по выздоровлении 189 пациентов. Из числа новых носителей коронавируса пневмония диагностирована у 82 пациентов, с признаками ОРВИ — 168 человек, у троих — бессимптомное течение заболевания. Всего по состоянию на 15 сентября подтверждено 84 472 заражения. Выздоровели с начала наблюдения 77 759 человек.
Подробности в материале: В Саратовской области выявили ещё 253 случая заражения коронавирусом
В Мурманской области более 107 тысяч пациентов получили бесплатные лекарства, у 15 тысяч из них — ОРВИ.
Подробности в материале: В Мурманской области бесплатные лекарства получили 37 тысяч ковид-пациентов
В Северной Осетии будут развернуты в ближайшее время 240 дополнительных коек для лечения ковид-пациентов. Их создадут в Республиканском кожно-венерологическом диспансере. Об этом сообщил врио главы правительства РСО-Алании Таймураз Тускаев. Он поручил завершить мероприятия по созданию резерва ковидных коек в кратчайшие сроки.
Читайте подробнее: В Северной Осетии увеличат число ковидных коек
Неформальная занятость в России растет по мере восстановления экономики после коронавирусного кризиса. Во втором квартале 2021 года количество занятых в неформальном секторе россиян приблизилось к 15 млн человек, увеличившись к аналогичному прошлогоднему периоду на 11,5%, или на 1,5 млн человек, подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
По данным службы FinExpertiza, особенно широко неформальная занятость распространена в небогатых регионах, прежде всего, Северного Кавказа и юга страны. В десятку регионов — лидеров по этому показателю вошли Ингушетия, где свыше половины всех работников трудится в неформальном секторе (53,1% во втором квартале 2021 года), Чечня (52,9%), Кабардино-Балкария (49,5%), Дагестан (47,5%), Карачаево-Черкесия (42,7%), Ставропольский край (40,6%), Калмыкия (39,5%), Крым (39,3%), Астраханская область (38,1%) и Северная Осетия (37,1%).
Низкая неформальная занятость наблюдается в регионах с высокими доходами населения — территориях нефтегазового Севера, развитых регионах Центральной России и Урала. На минимуме неформальная занятость в Чукотском автономном округе (3,9% от всех занятых), Ненецком автономном округе (5,3%), Москве (6,4%), Мурманской области (6,7%), Ямало-Ненецком автономном округе (8,1%), Ханты-Мансийском автономном округе (8,6%), Санкт-Петербурге (8,9%), Псковской области (12,9%), Калужской области (13,2%) и Коми (13,3).
Состоялся первый тираж розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от коронавирусной инфекции, сообщает 15 сентября сайт правительства России.
Подробности в материале: Тиражная комиссия выбрала среди вакцинированных получателей 100 тыс. рублей
В Калмыкии за истекшие сутки подтверждено 80 случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит региональный оперштаб 15 сентября. Это на три случая заражения меньше, чем днём ранее.
Об этом: В Калмыкии за сутки подтвердили 80 случаев заражения коронавирусом
В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрировано два случая смерти среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 15 сентября.
Об этом: В Калмыкии жертвами коронавируса стали ещё два пациента
В Брянской области 15 сентября выявлено 152 новых носителя коронавируса — на одного человека больше, чем за предыдущие сутки. Проверено 2005 тестов. Выписаны после лечения 139 пациентов, 11 — скончались от осложнений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Подробности в материале: В Брянской области выявлены 152 новых носителя коронавируса
«Стопкоронавирус.рф»: «По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 184,6 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 353 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию
В Удмуртии по состоянию на 15 сентября выявили 228 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 227 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 49 971 случая.
Читайте подробнее: В Удмуртии подтвердили 228 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 15 человек. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано 16 летальных случаев.
Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 1779 человек.
Подробности в материале: В Удмуртии скончались ещё 15 пациентов ковид-центров
В Удмуртии по состоянию на 15 сентября провели 1 636 891 исследование для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 3123 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 4233 исследования.
Об этом: Жители Удмуртии сдали более 3 тыс. тестов на коронавирус за сутки
В 2020 году в России был мало распространён грипп, но лишь по той причине, что большое число населения страны привилось от него. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Хочу подчеркнуть, что вакцинироваться против этой инфекции [гриппа] очень важно. Вот в прошлом году мы гриппа практически не видели, потому что привили от этой инфекции 60% населения Российской Федерации», — сказала Попова.
Читайте также: Попова заявила об опасности гриппа для переболевших COVID-19
В Свердловской области от COVID-19 умерли ещё 38 человек. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.
Нынешние цифры смертности являются «рекордными». Для сравнения: 10 сентября было подтверждено 37 летальных случаев от COVID-19 за сутки.
По данным медиков, всего в области скончались от новой коронавирусной инфекции 5719 пациентов — с начала пандемии COVID-19.
Читайте подробнее: На Среднем Урале зафиксировали «рекорд» по смертности от COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за последние сутки выросло на 18 841, сообщает 15 сентября оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Читайте подробнее: В России за сутки выявлен 18841 случай заражения коронавирусом
В Краснодарском крае подтверждено 229 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе у 30 детей в возрасте от одного года. Об этом сообщили 15 сентября в региональном оперативном штабе. Сутками ранее сообщалось о 232 новых пациентах, в числе которых было 11 детей.
Читайте также: В Краснодарском крае за сутки ковид выявили у 30 детей
Почти в два раза выросло число выявленных случаев коронавируса в Петербурге за последние сутки, сообщили 15 сентября в федеральном оперштабе. За минувший день зафиксировано 1609 новых случаев.
Подробности в материале: В Петербурге почти вдвое выросло число новых случаев коронавируса
По состоянию на 15 сентября в Красноярском крае выявлено 110 745 носителей коронавируса, в том числе за прошедшие сутки подтверждено 354 случая заражения.
Об этом: В Красноярском крае выявлено уже почти 111 тысяч носителей коронавируса
В Татарии с начала пандемии по состоянию на 15 сентября зарегистрировали 26 213 случаев инфицирования коронавирусом, из них 47 — за прошедшие сутки. Выздоровели всего 22 807 ковид-пациентов, скончались 709 носителей вируса. За минувший день выписались по выздоровлении 32 пациента, количество летальных исходов не изменилось.
Об этом: В Татарии за сутки ещё 47 человек заразились коронавирусом
В Коми 225 ковид-пациентов находятся в тяжелом состоянии, 50 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
Читайте также: В Коми более 200 ковид-пациентов находятся в тяжёлом состоянии — минздрав
В Ленинградской области отмечается незначительный рост числа выявленных инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки в регионе было подтверждено 189 случаев заражения, что на четыре случая больше, чем днем ранее.
Читайте также: В Ленобласти отмечен незначительный рост числа выявленных носителей SARS-CoV-2
Для вакцинированных от COVID-19 лиц в России важно восстановить качество жизни, одним из компонентов которого является посещение спортивных мероприятий. Об этом в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Сегодня в России и других странах есть достаточно большой удельный вес людей, которые имеют иммунитет <…> поэтому для таких людей, чтобы восстановить качество жизни, а спорт, развлечение — это все качество жизни <…> мы разрабатываем специальные алгоритмы, это большая работа учёных, большая работа практиков, как сделать так, чтобы можно было безопасно для здоровья посещать их», — сказала Попова.
Читайте подробнее: Попова не исключила увеличения числа зрителей на спортивных мероприятиях
В Пензенской области за прошедшие сутки еще у 233 человек подтвердился коронавирус. По состоянию на 15 сентября в регионе всего зарегистрировали 66 991 заражение. Выздоровели за все время 56 017 ковид-пациентов, в том числе за сутки — 257 человек. Скончались от COVID-19 всего 2409 жителей, из них за последние 24 часа — 20 пациентов.
Об этом: В Пензенской области выявили ещё 233 носителя коронавируса
В Воронежской области подтверждено 473 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 15 сентября. Накануне, 14 сентября, сообщалось о 470 новых заболевших, а днём ранее — о 465 случаях.
Читайте подробнее: В Воронежской области за сутки выявлены 473 носителя коронавируса
В Свердловской области обнаружены ещё 502 носителя коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе.
Для сравнения: 14 сентября было зафиксировано 498 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2. Согласно данным медиков, 173 новых ковид-пациента проживают в Екатеринбурге, остальные 329 — в других муниципалитетах.
Подтверждено 131 217 случаев заражения коронавирусом.
Читайте также: На Среднем Урале выявили 131 тыс. случаев заражения коронавирусом
В Саратовской области вторые сутки подряд умирают по 21 пациенту с коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 по состоянию на 15 сентября достигло 2620 человек.
Об этом: В Саратовской области за сутки скончался 21 ковид-пациент
В Москве выявлено 1838 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализированы 614 человек, скончались 49 пациентов. На ИВЛ находятся 254 человека.
Читайте также: Оперштаб: в Москве выявлено ещё 1838 новых случаев COVID-19
В России формируется неплохая иммунная прослойка к COVID-19. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Да, на сегодняшний день привито более 39 миллионов взрослых россиян. Это те, кто полностью закончил прививочный курс. У нас еще, по статистике, семь миллионов переболевших взрослых россиян. В общем количестве это получается достаточно неплохая иммунная прослойка», — сказала Попова.
Подробности в материале: Попова назвала число привитых от COVID-19 взрослых жителей России
Самый распространённый в России сегодня штамм коронавируса — это «Дельта», сообщила 15 сентября журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она отметила, что более 95% среди выявляемых случаев инфекции — это поражение вариантом «Дельта». Такая же ситуация наблюдается «в значительной части стран мира».
Читайте подробнее: Попова рассказала о самом распространённом в России штамме SARS-CoV-2
Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Подмосковье незначительно сократилось по сравнению с предыдущими сутками. Об этом свидетельствует опубликованная 15 сентября статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.
За минувшие сутки на территории региона был подтверждено 790 случаев новой инфекции. Эта цифра на 6 меньше аналогичного показателя 14 сентября. Тогда на территории региона выявили 796 новых случаев, а днем ранее — 758.
Читайте также: В Подмосковье суточная заболеваемость COVID-19 пошла на спад
Подавляющее большинство выявляемых в России случаев заражения коронавирусом относится к так называемому «Дельта"-штамму. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«В Российской Федерации сегодня больше 95% всех выявляемых [вариантов] новой коронавирусной инфекции — «дельта"-штамм, так же как в значительной части стран мира», — сказала Попова.
Подробности в материале: Попова назвала самый распространённый в России штамм коронавируса
В Курской области 15 сентября зарегистрировано 177 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на четыре больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Скончался 1361 человек. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.
Читайте также: В Курской области выявлено 177 новых случаев заражения коронавирусом
В Красноярском крае за сутки скончались 20 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом сообщили 15 сентября в оперштабе региона.
Читайте также: Ещё 20 ковид-пациентов скончались в Красноярском крае
Особенность варианта коронавируса «Дельта», наиболее распространённого в России, заключается в отсутствии крайне тяжёлых заболеваний в качестве последствий. Об этом журналистам заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Его «преимущество» в том, что он не вызывает очень тяжелых заболеваний, он быстрее распространяется, это да, ещё и поэтому надо привиться и носить маску», — сказала Попова.
Об этом: Попова рассказала об особенности варианта коронавируса «Дельта»
В Оренбургской области выявили 334 новых заражения коронавирусом, что на три меньше, чем сутками ранее, сообщает 15 сентября оперштаб по борьбе с COVID-19.
Общее число зарегистрированных с начала пандемии заражений достигло 72 215. Выздоровели 60 472 оренбуржца. Из-за коронавирусной инфекции в Оренбуржье скончались 1736 человек, в том числе 12 — за минувшие сутки.
Подробности в материале: В Оренбуржье число выявленных заражении коронавирусом превысило 72 тысячи
В Липецкой области 15 сентября подтверждено 200 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре больше, чем за предыдущие сутки. За весь период скончались 1532 человека. Семь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.
Читайте подробнее: В Липецкой области за сутки выявлены 200 новых носителей коронавируса
На сегодняшний день существует риск заражения одновременно и гриппом, и коронавирусом, причём неизвестно, как оба вируса будут воздействовать на организм. Об этом журналистам заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Конечно, стоит бояться, потому что никто в мире не знает, как эти оба вируса будут действовать в человеческой популяции. Мы знаем, как они действуют в модельной среде — на животных, в лаборатории, плохо совместно взаимодействуют, сразу говорю, и такой риск есть», — сказала Попова.
Об этом: Попова заявила об угрозе одновременного заражения гриппом и коронавирусом
За истекшие сутки в Москве скончались 49 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией, а всего по стране зафиксировали 792 летальных исхода.
Подробности в материале: Ковид не отступает: в Москве сотни новых госпитализированных за сутки
В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за весь период пандемии подтверждено 21 138 случаев.
В Пермском крае за сутки выявили 447 заражений коронавирусом, что на два больше, чем днём ранее, сообщает 15 сентября оперштаб по борьбе с COVID-19.
С конца марта 2020 года в Прикамье зафиксировано 94 605 носителей коронавируса. Оправились от болезни 83 664 человека. На сегодняшний день в стационарах лечатся 3122 пациента с коронавирусной инфекцией. Коечный фонд свободен на 24,4%.
Жертвами COVID-19 в регионе стали 4444 человека. За последние сутки подтверждено 25 смертей.
Читайте также: Число жертв COVID-19 в Прикамье достигло 4444
Во Владимирской области 15 сентября подтверждено 162 новых случая заражения коронавирусом — на шесть больше, чем за предыдущие сутки. За весь период скончались 1840 человек. За последние сутки подтверждено 11 новых летальных случаев.
Читайте также: Во Владимирской области за сутки выявлены 162 носителя коронавируса
В Белгородской области 15 сентября подтверждено 156 новых случаев заражения коронавирусом, что на пять больше, чем за предыдущие сутки. От осложнений скончались шесть человек, в том числе житель Курской области 1934 года рождения. На вакцинацию от COVID-19 подано ещё 1847 заявок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Читайте также: В Белгородской области подтвердили ещё 156 случаев заражения коронавирусом
В Тамбовской области 15 сентября подтверждено 93 новых случая заражения коронавирусом — на два больше, чем выявлено сутками ранее. За весь период скончались 838 человек. Три новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.
Читайте подробнее: В Тамбовской области за сутки выявлены 93 новых носителя коронавируса
В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получил 461 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 15 сентября. Это на пять случаев заражения меньше, чем днём ранее.
Об этом: Ещё 461 житель Ростовской области заразился коронавирусом
В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 99 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 15 сентября. Днём ранее, 14 сентября, в регионе было зарегистрировано 102 случая. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 46 529 человек.
Читайте подробнее: В Калужской области за сутки выявлены 99 носителей коронавируса
В Чувашии выявлено ещё 74 носителя коронавируса, также зарегистрированы новые летальные исходы.
Подробности в материале: За сутки в Чувашии умерли десять ковид-пациентов
В Нижегородской области по состоянию на 15 сентября выявили 428 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 419 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 162 144 случаев.
Об этом: В Нижегородской области выявили 428 новых носителей коронавируса
В Астраханской области 15 сентября подтвержден 251 новый случай заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем выявили за предыдущие сутки. За весь период 1573 человека скончались. Семь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.
Читайте также: В Астраханской области выявлен 251 новый случай заражения коронавирусом
За минувшие сутки 29 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 25 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.
Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 6195 человек.
Подробности в материале: От COVID-19 скончались ещё 29 нижегородцев
В Ульяновской области зарегистрированы очередные летальные исходы от COVID-19.
Подробности в материале: Коронавирус унёс жизни ещё шести жителей Ульяновской области
Медики делают всё необходимое в рамках самоизоляции, к которой был вынужден прибегнуть президент РФ Владимир Путин из-за контактов с лицом, заразившимся коронавирусом. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Делают необходимые тесты. Специалисты, врачи делают всё, что необходимо в этой ситуации», — сказал Песков.
Читайте подробнее: Песков раскрыл подробности самоизоляции Путина
В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 26 летальных исходов среди пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 15 сентября.
Подробности в материале: Ещё 26 жителей Ростовской области стали жертвами коронавируса
На сегодняшний день вопрос о введении нового локдауна в свете прогнозов вирусологов о новой волне коронавируса в конце сентября не стоит на повестке дня. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Об этом речи не идёт, такого нет вообще вопроса сейчас», — сказал Песков.
Читайте подробнее: Кремль не планирует вводить новый локдаун в России
В Рязанской области 15 сентября выявлен 101 носитель коронавируса — на одного человека меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной группе правительства региона. Зарегистрировано шесть летальных исходов.
Подробности в материале: В Рязанской области за сутки выявлен 101 носитель коронавируса
Президент РФ Владимир Путин работает на самоизоляции в обычном режиме — как и российская вакцина от COVID-19 «Спутник V», которой привился российский лидер. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Скажу так: и Путин, и «Спутник V» работают в обычном режиме», — сказал Песков.
Об этом: Песков сравнил эффективность «Спутника V» и эффективность Путина
В Мордовии по состоянию на 15 сентября выявили 69 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 68 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 27 053 случаев.
Читайте подробнее: В Мордовии подтвердили ещё 69 случаев заражения коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин имеет в организме высокий титр антител к коронавирусу. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«У президента по-прежнему высокий титр антител — это первое. Были рекомендации нашего Минздрава ревакцинироваться, есть альтернативные точки зрения, в том числе недавняя публикация, если я не ошибаюсь, американских специалистов в [журнале] The Lancet о том, что, дескать, они поставили под вопрос необходимость постоянной ревакцинации», — сказал Песков.
Подробности в материале: В Кремле рассказали, будет ли Путин ревакцинироваться от COVID-19
В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались три человека. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано два летальных случая.
Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 521 человека.
Подробности в материале: Трое жителей Мордовии скончались от COVID-19 за сутки
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не намерен уходить на самоизоляцию, поскольку он не имел контактов ни с Владимиром Путиным, ни с кем-либо ещё из заразившихся коронавирусом. Об этом он заявил журналистам.
«Нет, я не был контактный», — сказал Песков.
Читайте подробнее: Песков не будет уходить на самоизоляцию
Ещё немногим более пяти тысяч жителей Ростовской области стали участниками прививочной кампании от COVID-19, получив первую дозу антиковидной вакцины. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 15 сентября.
Об этом: Ещё 5 тыс. жителей Ростовской области стали участниками вакцинации
В Марий Эл по состоянию на 15 сентября выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 56 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 18 824 случаев.
Читайте также: В Марий Эл вновь выявили 56 носителей коронавируса
Прививочная кампания против коронавирусной инфекции продолжается в Хакасии. Как сообщили 15 сентября в республиканском министерстве здравоохранения, вакцинация проходит в штатном режиме.
Подробности в материале: В Хакасии от коронавируса привились более 170 тыс. человек
Все мигранты, работающие в России, должны иметь возможность сделать прививку от коронавируса на тех же условиях, что и граждане РФ, считают 84% опрошенных.
Читайте подробнее: Почти 85% жителей РФ выступают за вакцинацию всех мигрантов от COVID-19
Находящийся в режиме самоизоляции президент России Владимир Путин абсолютно здоров и работает в обычном режиме. Об этом 15 сентября рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Читайте также: В Кремле рассказали, что ушедший на самоизоляцию Путин абсолютно здоров
За последние сутки в Петербурге 300 человек госпитализированы в больницы с диагнозом COVID-19, сообщили 15 сентября в городском оперштабе. Это на 107 человек больше, чем сутками ранее. Рост госпитализации произошел на фоне увеличения суточного числа заболевших.
Подробности в материале: Триста человек с ковидом госпитализировали за сутки в Петербурге
В Дагестане за последний месяц существенно снизился прирост новых случаев заражения коронавирусом. Если в середине августа ежедневно фиксировалось около 200 заболевших, то спустя месяц этот показатель опустился до 120 человек в сутки. Такие данные приводит 15 сентября федеральный оперативный штаб.
Читайте подробнее: В Дагестане на 40% снизился прирост числа заболевших COVID-19
За последние сутки в Мурманской области выявили 142 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. На лечении находятся 14 338 пациентов.
Об этом: В Мурманской области за сутки выявили 142 носителя коронавируса
В Татарии против новой коронавирусной инфекции за прошедший день привили 4130 жителей. Всего, по данным на 15 сентября, вакцинирован 1 млн 46 тыс. 391 человек. Вторую дозу антиковидной вакцины получили 903 568 жителей.
Об этом: В Татарии за сутки от COVID-19 привили более 4 тыс. человек
В Кабардино-Балкарии за прошедшие сутки число лиц с подтвержденными тестами на коронавирус составило 68 человек. За четыре недели прирост числа пациентов снизился почти на 30%. Общее количество носителей коронавируса составляет в настоящее время в регионе 30 841 человек, сообщили 15 сентября в федеральном оперативном штабе.
Об этом: В Кабардино-Балкарии почти на 30% снизился прирост числа ковид-пациентов
В Ульяновской области победили коронавирус ещё около 190 пациентов.
Подробности в материале: В Ульяновской области переболели COVID-19 ещё 189 пациентов
На избирательных участках Ханты-Мансийска откроют пункты вакцинации. Об этом сообщает городской информационный центр.
Подробности в материале: В Югре будут прививать от COVID-19 на избирательных участках
В Ростовской области установлен особый режим пропуска в учреждения социального обслуживания населения. Новые правила уточнил глава регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалёв.
Подробности в материале: В ростовских центрах социального обслуживания установили особый COVID-режим
В Волгоградской области 15 сентября подтвердили 343 случая заражения коронавирусом, что на два больше, чем выявлено сутками ранее. Выписан после лечения 321 пациент, скончались от осложнений 17 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Читайте подробнее: В Волгоградской области подтвердили ещё 343 случая заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 370 случаев заражения коронавирусом, в том числе 310 человек лечатся амбулаторно. Об этом сообщили 15 сентября в региональном министерстве здравоохранения.
Об этом: В Омской области выявили 370 новых носителей коронавируса
473 новых носителя коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.
Сообщается, что всего в регионе выявили 97 115 случаев заражения этой инфекцией.
Подробности в материале: В Самарской области за сутки выявили более 470 носителей коронавируса
В Чувашии выделяют средства из регионального резервного фонда на выплату премий врачам, которые делают прививку от COVID-19.
Читайте также: Чувашские врачи получат надбавку за участие в вакцинации от COVID-19
Обеспечение безопасности учащихся и сотрудников учреждений образования — основная задача в рамках текущей эпидемиологической ситуации в Новосибирской области. Об этом было сказано на очередном заседании оперативного штаба под председательством заместителя губернатора региона Сергея Нелюбова сегодня, 15 сентября.
Читайте подробнее: В Новосибирской области ускорят темпы вакцинации работников образования
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил своего заместителя Павла Крекова уделить особое внимание эпидемиологической ситуации в учебных учреждениях региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
Глава области попросил Крекова «постоянно контролировать ход вакцинации педагогов» и обеспечить соблюдение санэпиднорм в учебных учреждениях города.
По словам губернатора, ситуация с заболеваемостью COVID-19 находится в регионе «примерно на одном уровне», её удалось стабилизировать.
Подробности в материале: На Среднем Урале обратят особое внимание на вакцинацию педагогов
С призывом к жителям России пройти вакцинацию от гриппа обратилась 15 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Читайте также: Глава Роспотребнадзора призвала жителей РФ вакцинироваться от гриппа
В Новосибирской области, по данным на сегодня, 15 сентября, за минувшие сутки было выявлено 172 новых случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 168 случаев.
Читайте подробнее: В Новосибирской области за сутки скончались ещё десять пациентов с COVID-19
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не контактировал с носителями коронавируса и не будет избегать общения с людьми. Об этом он сообщил 15 сентября журналистам.
«Нет, я не был контактный», — заявил Песков.
Подробности в материале: Пескову не нужно самоизолироваться
За последние сутки в Архангельской области коронавирус подтвердили у 259 человек, 94 из них — в столице региона.
Подробности в материале: В Архангельской области за сутки коронавирус выявили у 259 человек
В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1730 пациентов, в том числе 34 ребенка. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщил оперативный штаб региона.
Подробности в материале: Число новосибирцев с COVID-19 на ИВЛ за сутки уменьшилось на семь человек
В России необходимо продолжать кампанию по вакцинации населения от COVID-19 для достижения коллективного иммунитета к вирусу, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Читайте также: Глава Роспотребнадзора оценила уровень иммунитета к COVID-19 в России
В Тюменской области за сутки выявлено 220 случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 сентября сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 222 случая.
Читайте подробнее: В Тюменской области за сутки скончались 18 пациентов с COVID-19
В Курганской области за сутки подтверждено 116 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 46 зафиксированы в Кургане, сообщает 15 сентября региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 115 случаев.
Подробности в материале: В Курганской области за сутки выявлено 116 новых ковид-пациентов
Регионы России — лидеры по доле привитого населения:
В Югре за сутки выявлено 148 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Нижневартовске (30 случаев), сообщает 15 сентября региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 149 случаев.
Читайте подробнее: В Югре за сутки выявили 148 заражений коронавирусом
В Челябинской области лидерами по вакцинации от коронавируса являются Магнитогорск, Кыштым и Верхнеуральский муниципальный район. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Об этом: В Челябинской области назвали лидеров и аутсайдеров по ковид-вакцинации
Из резервного фонда Ленинградской области выделено 96,6 млн рублей на приобретение концентраторов кислорода, газификаторов и модернизацию систем кислородоснабжения стационаров.
Читайте подробнее: В Ленобласти выделят почти 100 млн рублей на обеспечение больниц кислородом
На Ямале за сутки выявлен 91 новый случай заражения коронавирусом. При этом 12 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 15 сентября региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 93 случая.
Подробности в материале: На Ямале за сутки выявлен 91 носитель коронавируса
В Мурманской области с начала пандемии провели 1 125 760 тестов на COVID-19. Ежедневно лаборатории региона проверяют две тысячи проб.
Читайте подробнее: В Мурманской области провели более 1,1 млн тестов на ковид
Студентов вузов Воронежа рекомендовано отправить на удаленное обучение на период голосования 17 и 18 сентября, соответствующее письмо направил председателю Совета ректоров Воронежской области ректору Воронежского госуниверситета Дмитрию Ендовицкому главный санврач региона Игорь Механтьев 15 сентября.
Читайте также: Воронежских студентов рекомендовали отправить на удалёнку на период выборов
Полностью на карантин по COVID-19 в Нижегородской области закрыты одна школа и детский сад.
Об этом: Более 160 классов в школах Нижегородской области закрыли на карантин
За последнюю неделю в России каждый день в среднем делалось по 390 427 прививок от COVID. Всего в России полностью привиты от коронавируса 40,17 млн человек (27,5% от населения). Источник: Gogov.ru
Во Владимирской области заведения общественного питания, детские развлекательные центры, массажные салоны, сауны, фитнес-центры, бассейны, ночные клубы, дискотеки и кинотеатры до 15 октября не будут требовать от клиентов QR-кодов, сертификатов о вакцинации, ПЦР-тестов и справок о перенесённом коронавирусе.
Подробности в материале: Во Владимирской области QR-коды отложили ещё на месяц
В Русской православной церкви 5615 клириков и монашествующих перенесли коронавирусную инфекцию, 188 человек скончались от COVID-19. Об этом сообщили в рабочей группе при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях пандемии.
Подробности в материале: В РПЦ рассказали о ситуации с COVID-19 среди священнослужителей
В Хабаровском крае идёт стабильный рост выявленных случаев заражения коронавирусом — за минувшие сутки лабораторно подтверждено 298 (295 днём ранее). За два дня скончались восемь человек.
Читайте также: В Хабаровском крае за сутки выявлено почти 300 носителей коронавируса
В Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 57 718. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 78 человек.
Подробности в материале: В Бурятии за сутки выявили 78 случаев заражения коронавирусом
В Бурятии за минувшие сутки выявили 78 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 57 718. Об этом утром 16 сентября сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.
Читайте подробнее: В Бурятии выявили 78 новых случаев заражения SARS-CoV-2
За прошедшие сутки в Хакасии SARS-CoV-2 выявили у 110 человек, в том числе 56 случаев заражения зарегистрировано в Абакане. Об этом сообщили 15 сентября в правительстве региона.
Читайте также: В Хакасии за сутки выявили 110 носителей коронавируса
Число новых заболевших COVID-19 в Якутии снова побило рекорд. За сутки заразились 174 якутянина (днём ранее — 169).
Читайте также: В Якутии продолжает расти количество случаев заболевания COVID-19
В Туве за минувшие сутки выявили 61 новый случай заражения коронавирусом.
«Из 61 заболевших мужчин — 20, женщин — 41. По возрасту: детей до 17 лет — 24, от 18 до 49 лет — 23, от 50 до 64 лет — 9, старше 65 лет — 5», — отметили в минздраве.
Читайте подробнее: В Туве за сутки коронавирус диагностирован у 24 детей
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 16 сентября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 66 598, причём 168 из них обнаружили только за минувшие сутки.
Читайте подробнее: В Забайкалье резко возросло число тяжелобольных с COVID-19
В Ульяновской области третьи сутки подряд выявляется одинаковое количество носителей коронавируса.
Подробности в материале: В Ульяновской области заразились коронавирусом ещё 287 жителей
В Бурятии за сутки зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего жертвами COVID-19 за время пандемии стали 1809 человек.
Подробности в материале: В Бурятии выросло число жертв COVID-19
В Якутии пока не преодолели до конца волну недоверия к вакцине от COVID-19, что сказывается на уровне заболеваемости коронавирусом жителей республики. В регионе есть территории, где процент привитых низкий, и там высок уровень заболеваемости. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев на пресс-конференции.
Подробности в материале: В Якутии не преодолели недоверие к вакцине от COVID-19 — «Это трагедия»
По данным оперативного штаба на 16 сентября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4763 человек, причём 15 из них добавили в сводку за минувшие сутки.
Читайте также: В Приангарье жертвами COVID-19 стали ещё 15 человек
В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 16 сентября, за прошедшие сутки выявлено 170 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 167 случаев.
Читайте также: В Кузбассе за сутки выявили 170 новых носителей коронавируса
Глава Бурятии Алексей Цыденов показал, как он работает в условиях карантина из-за заражения коронавирусом. В комнате, по его словам, развёрнута целая студия для участия в мероприятиях по видеосвязи.
Читайте также: «Работа в клетке! Я заперт» — глава Бурятии рассказал о жизни на карантине
В Кемеровской области, по данным на сегодня, 16 сентября, медицинскую помощь получают всего 1427 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Читайте также: В Кузбассе выздоровели уже почти 52 тыс. пациентов с коронавирусом
В Якутии COVID-19 добрался до отдалённых территорий республики, где сложно оказывать медицинскую помощь.
Читайте подробнее: COVID-19 ушёл в районы Якутии — ситуация ухудшается
В Татарии зарегистрировали три новых случая смерти от коронавирусной инфекции. С начала пандемии в республике от COVID-19 скончались по состоянию на 16 сентября 712 человек.
Читайте подробнее: В Татарии ещё три человека скончались от COVID-19
В Якутии коронавирусом стали серьёзно болеть дети. Эту ситуацию глава Якутии назвал опасной потому, что неизвестно, как отразится перенесённый COVID-19 на здоровье детей через несколько лет.
Читайте подробнее: Последствия COVID-19 для детей могут стать фатальными — глава Якутии
Ростовская область выполнила план вакцинации от коронавируса почти на 56%. Об этом донской губернатор Василий Голубев доложил главному государственному санитарному врачу России Анне Поповой в ходе её рабочей поездки на Дон 15 сентября.
Читайте подробнее: План вакцинации от коронавируса в Ростовской области выполнен на 56%
В Удмуртии по состоянию на 16 сентября выявили 230 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 228 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 50 201 случая.
Подробности в материале: В Удмуртии подтвердили 230 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 10 человек. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано 15 летальных случаев.
Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 1789 человек.
Читайте подробнее: От COVID-19 скончались ещё 10 жителей Удмуртии
В Удмуртии по состоянию на 16 сентября провели 1 643 192 исследования для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 6301 тест на коронавирус. Накануне было выполнено 3123 исследования
Читайте также: Жители Удмуртии сдали больше 1,64 млн тестов на коронавирус
В Ростовской области в период летней оздоровительной кампании было выявлено 11 случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.
Читайте подробнее: В летних лагерях Ростовской области выявили 11 случаев COVID-19
В Удмуртии с момента начала вакцинации до 16 сентября прививку от коронавируса сделали 381 522 человека. Второй компонент препарата получили 316 903 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.
Об этом: Почти 317 тыс. жителей Удмуртии завершили вакцинацию от коронавируса
Ещё девять пациентов с коронавирусом скончались в Хакасии. Об этом сообщили 16 сентября в региональном правительстве.
Подробности в материале: В Хакасии скончались ещё девять ковид-пациентов
В медицинских учреждениях Москвы в лечении пациентов с диагнозом COVID-19 врачи начали применять новую терапию.
Об этом: Новую терапию для лечения COVID-19 начали применять московские медики
В Красноярском крае за последние сутки выявили 355 (темп прироста 0,3%) случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 111 100. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Подробности в материале: В Красноярском крае за сутки выявили 355 носителей SARS-CoV-2
В Адыгее перевели на дистанционное обучение учащихся 38 классов из 26 школ. Причина — увеличение случаев заражения детей коронавирусом. В течение прошедшей недели таких учеников было выявлено 1056 человек.
Подробности в материале: В Адыгее перевели на дистанционное обучение более тысячи школьников
В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции на 16 сентября привиты 335 248 человек.
Подробности в материале: В Забайкалье вакцинацию от COVID-19 завершили более 312 тысяч человек
Десятки людей из окружения президента России Владимира Путина заболели коронавирусной инфекцией. Об этом российский лидер заявил 16 сентября во время выступления на саммите ОДКБ по видеосвязи.
По словам Путина, COVID-19 выявили у нескольких десятков человек, заболевших — «не один, не два».
Читайте также: Путин рассказал о десятках заболевших в его окружении
В Москве начали применять препараты из группы моноклональных вируснейтрализующих антител для лечения коронавирусной инфекции, сообщает 16 сентября официальный сайт мэра и правительства столицы.
Об этом: Московские врачи применили новую терапию для лечения COVID-19
В Саратовской области за прошедшие сутки зарегистрировали 251 нового носителя коронавируса, выписались по выздоровлении 111 пациентов. Всего по состоянию на 16 сентября подтверждено 84 723 заражения. Выздоровели с начала наблюдения 77 870 человек.
Об этом: В Саратовской области выявили 251 новый случай заражения коронавирусом
В Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) 20 групп студентов перевели на дистанционное обучение. Образование в режим онлайн получают 4% учащихся, сообщает «Эхо Москвы в Перми». Причиной перевода на «дистант» названы выявленные случаи заражения коронавирусом.
Об этом: В пермском вузе 4% студентов перевели на дистанционное обучение
В Калуге строительная готовность нового госпиталя для больных COVID-19 составляет 95%. Госпиталь сможет принять до 450 пациентов. Закончить строительство планируется до конца сентября 2021 года.
Читайте подробнее: В Калуге откроют новый госпиталь для ковид-пациентов
В Новосибирске более 100 пунктов вакцинации будут работать на избирательных участках 17, 18 и 19 сентября. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.
Об этом: На избирательных участках Новосибирска развернут 114 пунктов вакцинации
Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 16 сентября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло значения 5091 человек, причём 26 из них добавили в сводку за последние сутки.
Тяжелобольных насчитывается 526 (-2 за сутки), из них 216 подключены к аппаратам ИВЛ (+5 за сутки).
Об этом: В Алтайском крае скончались ещё 26 пациентов с COVID-19
В Брянской области 16 сентября подтверждено 150 новых случаев — на два меньше, чем за предыдущие сутки, лаборатории проверили 2 175 тестов. В целом COVID-19 выявили уже у 63 тысяч человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Читайте также: В Брянской области коронавирус подтверждён у 63 тысяч жителей
Глава Коми Владимир Уйба объяснил высокую заболеваемость ковидом в республике большим количеством непривитых граждан.
Об этом: Глава Коми сообщил о большом количестве заболевших ковидом среди непривитых
В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 16 сентября 2021 года от коронавируса привились 662 946 человек (+2491 за сутки). Такие данные приводит оперштаб.
Читайте также: На Алтае за сутки от COVID-19 привили менее трех тысяч человек
В Саратовской области наблюдается рост числа обращений за медицинской помощью, в поликлиниках регистратуры не справляются с большим количеством вызовов. Также возросла нагрузка на службу скорой медицинской помощи.
В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией губернатор региона Валерий Радаев поручил усилить работу амбулаторного звена и консультативных центров.
Об этом: В Саратове из-за роста заболеваемости COVID-19 усилят амбулаторные службы
В столице Тувы Кызыле на базе женских консультаций началась вакцинация беременных женщин со сроком беременности от 22 недель. Всего в настоящее время в республике 3325 женщин ждут ребёнка, 760 из которых настоятельно рекомендовано сделать прививку.
Об этом: В Туве началась вакцинация от COVID-19 беременных женщин
За прошедшие сутки в Омской области подтверждён 371 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили 16 сентября в оперштабе региона.
Подробности в материале: В Омской области за сутки выявили почти 400 носителей коронавируса
В Ленинградской области растет число инфицированных коронавирусом жителей. С начала пандемии в регионе им заразились свыше 66 тыс. жителей, из них 190 человек получили положительные тесты на COVID-19 за минувшие сутки. Об этом 16 сентября сообщили в федеральном оперативном штабе. Это на одного инфицированного больше, чем днем ранее.
Об этом: Число встретившихся с коронавирусом жителей Ленобласти превысило 66 тысяч
Число случаев заражения коронавирусом в Москве за последние сутки увеличилось на 19 594. Об этом 16 сентября сообщили в оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции.
Подробности в материале: В России за сутки выявлено 19594 случая заражения коронавирусом
За прошедшие сутки на территории России было выявлено 19 594 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 16 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Читайте подробнее: В России за сутки выявили 19594 новых носителей коронавируса
316 носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.
Сообщается, что всего в регионе выявили 61 930 случаев заражения этой инфекцией.
Читайте подробнее: В Башкирии за сутки выявили более 310 носителей коронавируса
За минувшие сутки в Петербурге выявлено 1653 новых носителя коронавирусной инфекции, это на 44 случая больше, чем в предыдущие сутки, сообщили 16 сентября в федеральном оперштабе. Таким образом, рост новых случаев продолжается вторые сутки.
Читайте подробнее: В Петербурге выросло число новых заражений и смертей от COVID-19
В Республике Алтай подтвердили ещё два летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, скончались 72-летняя жительница Шебалинского района и житель города Горно-Алтайска 58 лет.
В Чувашии выявлено ещё 76 носителей коронавируса, также зарегистрированы новые летальные исходы.
Читайте также: Коронавирус унёс жизни ещё 11 жителей Чувашии
В Калмыкии сегодня, 16 сентября, работает главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Министерства здравоохранения России, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Читайте также: Денис Проценко посетит «красную зону» в Калмыкии
В Ульяновской области растёт число жертв коронавируса.
Читайте также: Жертвами коронавируса стали ещё 12 жителей Ульяновской области
В Краснодарском крае подтверждено 228 новых случаев заражения коронавирусом, новые ковид-пациенты зарегистрированы в 30 муниципалитетах, сообщили в региональном оперативном штабе 16 сентября. В числе заболевших — 23 ребёнка. Отметим, что сутками ранее было выявлено 229 носителей инфекции.
Читайте подробнее: В Краснодарском крае за сутки COVID-19 заболели 228 человек
Предложение о предоставлении оплачиваемых выходных после прививки от коронавируса поддерживают 60% жителей России.
Читайте также: 60% жителей РФ поддерживают идею о выходных после прививки от COVID-19
Глава Бурятии Алексей Цыденов вылечился от COVID-19. По его словам, тест на коронавирус 16 сентября показал отрицательный результат.
Читайте подробнее: Глава Бурятии вылечился от COVID-19
В Ставропольском крае не снижается число смертей от осложнений после коронавируса. За прошедшие сутки скончался еще 21 житель края. Общее число случаев летального исхода увеличилось до 2669, сообщили 16 сентября в федеральном оперативном штабе. С 27 августа показатель смертности на Ставрополье не опускается ниже 20 человек в сутки.
В Ульяновской области победили коронавирус ещё почти 200 пациентов.
Об этом: За сутки в Ульяновской области вылечились от COVID-19 почти 200 пациентов
В Нижегородской области по состоянию на 16 сентября выявили 437 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 428 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 162 581 случая.
Читайте также: В Нижегородской области выявили 437 новых носителей коронавируса
В Курской области 16 сентября зарегистрировано 175 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на два меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Скончались 1368 человек. Семь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.
Об этом: В Курской области выявлено 175 новых случаев заражения коронавирусом
В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено 32 новых случая заражения коронавирусом. Половина новых носителей зарегистрирована в Усть-Коксинском районе.
Подробности в материале: В Горном Алтае за сутки выявили 32 новых носителя коронавируса
В Липецкой области 16 сентября подтверждено 204 новых случая заражения коронавирусом — на четыре больше, чем за предыдущие сутки. За весь период скончались 1539 человек. Семь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.
Читайте подробнее: В Липецкой области за сутки выявлены 204 новых носителя коронавируса
В Ростовской области за истекшие сутки подтверждено 460 случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 16 сентября. Это на один случай заражения меньше, чем накануне.
Читайте подробнее: В Ростовской области выявили 460 новых носителей коронавируса
Во Владимирской области 16 сентября подтверждено 166 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре больше, чем за предыдущие сутки. За весь период скончались 1853 человека. За последние сутки подтверждено 13 новых летальных случаев.
Читайте подробнее: Во Владимирской области за сутки выявлены 166 носителей коронавируса
Кремль не знает ни об одном случае тяжёлого течения COVID-19 среди лиц, приближённых к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мне неизвестно ни об одном тяжелом случае», — сказал Песков.
Подробности в материале: Песков рассказал о тяжести COVID-19 в окружении Путина
В Тамбовской области 16 сентября подтверждено 95 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем выявлено сутками ранее. За весь период скончались 842 человека. Четыре новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.
Об этом: В Тамбовской области за сутки выявлены 95 новых носителей коронавируса
В Ростовской области от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 28 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 16 сентября.
Читайте также: В Ростовской области подтверждено ещё 28 смертей среди ковид-пациентов
За минувшие сутки 27 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 29 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.
Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 6222 человек.
Читайте подробнее: За сутки от COVID-19 скончались 27 нижегородцев
В Астраханской области 16 сентября подтверждено 248 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем выявили за предыдущие сутки. За весь период 1580 человек скончались. Семь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.
Подробности в материале: В Астраханской области выявлено 248 новых случаев заражения коронавирусом
В Омской области за прошедшие сутки жертвами коронавирусной инфекции стали восемь человек. Об этом сообщили 16 сентября в региональном оперштабе.
Об этом: Ещё восемь пациентов с коронавирусом скончались в Омской области
В Татарии с начала пандемии по состоянию на 16 сентября зарегистрировали 26 264 случая инфицирования коронавирусом, из них 51 — за прошедшие сутки. Всего выздоровели 22 835 ковид-пациентов, скончались 712 носителей вируса. За минувший день выписались по выздоровлении 28 пациентов, количество летальных исходов увеличилось на три.
Об этом: В Татарии выявили 51 новый случай заражения коронавирусом
Кривая заболеваемости COVID-19 поползла вверх, за минувшие сутки в Москве зарегистрировали 2479 новых случаев заражения коронавирусом.
Читайте также: Плато не будет? Кривая суточных заболеваний в Москве поползла вверх
В Пензенской области за прошедшие сутки еще у 234 человек выявили коронавирус. По информации на 16 сентября, в регионе всего зарегистрировано 67 225 заражений. Выздоровели за все время 56 260 жителей, в том числе за сутки — 243 человека. Скончались с начала наблюдения 2426 ковид-пациентов, из них за последние 24 часа — 17 человек.
Об этом: В Пензенской области выявили 234 новых случая заражения коронавирусом
Администрация президента России не вмешивается в обсуждение идеи о том, чтобы предоставлять трудящимся выходные дни после прививки от коронавируса. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил 16 сентября журналистам.
«Это не наша прерогатива, это прерогатива специалистов, мы в это не вмешиваемся», — сказал Песков.
Читайте подробнее: Кремль не касается идеи о предоставлении выходных за вакцинацию
Президент России Владимир Путин пробудет на самоизоляции из-за вспышки COVID-19 в его ближайшем окружении еще как минимум одну неделю. Об этом 16 сентября рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Подробности в материале: В Кремле рассказали, как долго Путин будет находиться на самоизоляции
В Саратовской области общее число жертв COVID-19 по состоянию на 16 сентября достигло 2640 человек. По данным облминздрава, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались за прошедший день семь мужчин и 13 женщин в возрасте от 58 до 95 лет.
Об этом: В Саратовской области от COVID-19 умерли ещё 20 жителей
В Ростовской области участие в прививочной кампании от коронавируса завершили 10,3 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 16 сентября.
Подробности в материале: Ещё 10 тыс. жителей Ростовской области завершили вакцинацию от COVID-19
Пресс-секретарю российского лидера Дмитрию Пескову неизвестно о тяжелых случаях заболевания COVID-19 в окружении президента России Владимира Путина. Он заявил об этом 16 сентября журналистам.
Подробности в материале: Песков заявил, что не знает о тяжелых случаях COVID-19 в окружении Путина
В Рязанской области 16 сентября подтверждено 99 новых случаев заражения коронавирусом, что на два меньше, чем выявлено за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной группе правительства региона. В летальную статистику внесли ещё шесть пациентов.
Читайте подробнее: В Рязанской области подтвердили 99 новых случаев заражения коронавирусом
В Мордовии по состоянию на 16 сентября выявили 69 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили также 69 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 27 122 случаев.
Подробности в материале: В Мордовии выявили ещё 69 носителей коронавируса
Сотрудницу одного из медицинских учреждений Таганрога (Ростовская область) заподозрили в подделке сертификата о прививке против коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России 16 сентября.
Подробности в материале: В Ростовской области медсестру уличили в подделке COVID-сертификата
В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 78 чел