Одинцово, Московская область, 14 сентября, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Одинцово. Об этом 14 сентября сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого муниципального образования увеличилось за сутки на 71. Следом за Одинцово идет Раменское, где за этот же период официально подтверждено заражение 62 человек новой инфекцией. На третьем месте расположились Мытищи, где COVID-19 диагностировали у 42 граждан.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 796 новых случаев COVID-19. Отметим, что по состоянию на 14 сентября в 16 городских округах региона не было обнаружено ни одного нового случая коронавирусной инфекции.