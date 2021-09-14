Ярославль, , 14:17 — REGNUM В Ярославской области на грядущих выборах депутатов Государственной Думы будут работать 846 избирательных участков. На каждом из них будет происходить процесс наблюдения за ходом голосования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.

Все на выборы!

Чёткого представления о количестве наблюдателей пока нет, однако известны некоторые подробности. Так, например, на участки отправятся наблюдатели из Общественной палаты Ярославской области, точное их количество станет известно в среду — 15 сентября. О своём желании присутствовать на каждом участке заявили в партии «Справедливая Россия — За Правду». Для этого они даже придумали специальный проект «Справедливый наблюдатель».

«За прошедший месяц мы провели несколько десятков семинаров для наблюдателей в каждом городе и райцентре области. На каждом избирательном участке в Ярославской области будет дежурить подготовленный наблюдатель все три дня пока идёт голосование», — рассказал руководитель проекта в Ярославской области Алексей Лопарев.

Могут приехать в Ярославль и международные наблюдатели, однако предугадать подобный визит заранее невозможно — их мандат позволяет приезжать в любой регион, поэтому заявлять о своём участии отдельно они не обязаны.

За порядком на избирательном участке также будут следить при помощи камер и видеорегистраторов — это нормативы Центральной избирательной комиссии.

«На 499 участках при поддержке Ростелекома организовано видеонаблюдение. В тех местах, где не установлены видеокамеры, будут установлены видеорегистраторы, которые обеспечат легитимность хранения бюллетеней, в том числе ночного», — пояснил председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.

Поддержку избирательным участкам будет оказывать и ситуационный центр, который будет работать в Ярославской областной думе. Заявили о своей готовности помочь сделать выборы максимально честными и представители политических партий.

«Будем бороться против любых нарушений закона. Это и вбросы бюллетеней — голосование вместо временно отсутствующих избирателей, ‑ и принуждение избирателей, голосующих на дому, и попытки вскрыть пакеты с бюллетенями в ночное время. Мы будем вести параллельный подсчёт количества проголосовавших. Есть и другие технологии контроля. На самом деле мы просто хотим помочь избирательным комиссиям соблюдать закон. Мы хотим их защитить от давления. Мы союзники в вопросе соблюдения закона», — рассказали в партии «Справедливая Россия — За Правду»

На всех избирательных участках, помимо больниц, для подсчёта голосов будут остановлены КОИБы. В Рыбинске, в связи с проведением выборов главы города, дополнительно установят ещё 53 КОИБа. Там, где КОИБов нет, для протоколов создадут специальные QR-коды.

«По окончании подсчёта голосов данные вводятся в электронный протокол, распечатывается, содержит QR-код и исключает ошибку чисто арифметическую. И ускоряет обработку. Всё это направлено на то, чтобы быстро и качественно подсчитать голоса избирателей», — сообщил председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.

Выборы в Госдуму России пройдут в Единый день голосования 19 сентября.