За выборами в Ярославской области будут наблюдать на каждом участке
Ярославль, 14 сентября, 2021, 14:17 — ИА Регнум. В Ярославской области на грядущих выборах депутатов Государственной Думы будут работать 846 избирательных участков. На каждом из них будет происходить процесс наблюдения за ходом голосования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.
Чёткого представления о количестве наблюдателей пока нет, однако известны некоторые подробности. Так, например, на участки отправятся наблюдатели из Общественной палаты Ярославской области, точное их количество станет известно в среду — 15 сентября. О своём желании присутствовать на каждом участке заявили в партии «Справедливая Россия — За Правду». Для этого они даже придумали специальный проект «Справедливый наблюдатель».
Могут приехать в Ярославль и международные наблюдатели, однако предугадать подобный визит заранее невозможно — их мандат позволяет приезжать в любой регион, поэтому заявлять о своём участии отдельно они не обязаны.
За порядком на избирательном участке также будут следить при помощи камер и видеорегистраторов — это нормативы Центральной избирательной комиссии.
Поддержку избирательным участкам будет оказывать и ситуационный центр, который будет работать в Ярославской областной думе. Заявили о своей готовности помочь сделать выборы максимально честными и представители политических партий.
На всех избирательных участках, помимо больниц, для подсчёта голосов будут остановлены КОИБы. В Рыбинске, в связи с проведением выборов главы города, дополнительно установят ещё 53 КОИБа. Там, где КОИБов нет, для протоколов создадут специальные QR-коды.
Выборы в Госдуму России пройдут в Единый день голосования 19 сентября.