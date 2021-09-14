Ставрополь, 14 сентября, 2021, 14:16 — ИА Регнум. В Ставропольском крае попал на скамью подсудимых предприниматель — руководитель компаний ООО «Профстрой» и ООО «Заря» Виталий Лозовой. Его обвиняют в незаконном предпринимательстве и нанесении вреда окружающей среде на сумму свыше 320 млн рублей.

(сс) keesstes Добыча песка

Как установило следствие, в составе организованной группы Лозовой организовал добычу валунно-песчано-гравийной смеси на территории Кочубеевского района. Деятельность компаний бизнесмена привела к «деградации земель и причинении почве как объекту охраны окружающей среды вреда в размере более 320 млн рублей», сообщили 14 сентября в пресс-службе Следственного комитета.

В настоящее время уголовное дело передано для рассмотрения в суд. Однако фигурантами его является не только Лозовой. Расследование дела в отношении его соучастников продолжается.

По данным сетевого издания «Блокнот Ставрополь», Виталий Лозовой является сыном бывшего министра сельского хозяйства, а ныне главы Росгидромета Василия Лозового.