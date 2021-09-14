Москва, , 14:13 — REGNUM Москвичи подали свыше 2,3 миллиона заявок на участие в электронном голосовании на выборах в Государственную думу РФ, Мосгордуму и совет депутатов района Щукино. Москвичи могли подать заявку на голосование в онлайн-режиме с помощью портала mos.ru и портала госуслуг. По данным горизбиркома российской столицы, сейчас проходит финальный подсчет и проверка поданных заявлений.

Дистанционное электронное голосование Duma.mos.ru

С 17 по 19 сентября москвичи будут выбирать депутатов Государственной думы РФ VIII созыва. Кроме того, в московских районах Академический и Новогиреево пройдут довыборы депутатов Городской думы, а в районе Щукино — голосование по кандидатурам местных муниципальных депутатов.

Электронный формат участия в выборах пока остается достаточно новым для россиян. Чтобы отдать свой голос не на избирательном участке, а через интернет, желающим нужно было предварительно зарегистрироваться через сайт госуслуг или портал mos.ru. Сейчас, когда регистрация уже закрыта, данные участников проверяет Центризбирком во избежание дублирования их в списках реальных избирательных участков.

За соблюдением всех прав и правил в ходе выборов в Москве следит специальный корпус наблюдателей Общественной палаты. Он состоит из граждан, добровольно решивших помочь контролю за голосованием и прошедших специальное обучение. Чистоту выборов контролирует и Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве, возглавляемый известным журналистом Алексеем Венедиктовым. Электронное голосование, как часть большой избирательной кампании, также находится под наблюдением корпуса и Общественного штаба.

Кроме Москвы, электронное дистанционное голосование в этом выборном цикле доступно жителям Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей, а также города Севастополь.