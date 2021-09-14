Ньон, Швейцария, 14 сентября, 2021, 14:13 — ИА Регнум. На матч первого тура группового этапа Лиги конференций назначена российская бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Российские судьи будут работать на матче между финским клубом ХИК и австрийским ЛАСКом. Игра пройдёт 16 сентября в Хельсинки.

Помогать Левникову будут лайнсмены Егор Болховитин и Андрей Веретешкин. Резервным рефери назначен Владислав Безбородов.