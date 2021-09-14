Москва, 14 сентября, 2021, 14:13 — ИА Регнум. В России изменилась цель, которой руководствуются жители, формируя сбережения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября заявила доцент кафедры статистки РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала итоги опроса, который показал, что в России лишь 45% граждан имеют накопления.

Pictures of Money Сбережения на чёрный день

«Опросы подобного рода проводятся достаточно регулярно. Так, в апрельском опросе, проводимом экспертами «Сбербанка», доля сберегающих жителей РФ оценивалась в 40%. В среднем они откладывали по 19,8% своего дохода. Если в сентябре эта цифра увеличилась до 45%, то это можно оценивать исключительно с положительной стороны, — сказала Лебединская. — Для сравнения в США уровень сбережений домашних хозяйств в июле 2021 года составлял 9,6% (в июне 8,8%), в Германии — 18,6%, в Великобритании каждый десятый гражданин не имеет сбережений вообще».

По ее словам, динамика доли сберегающих граждан зависит от многих факторов, в том числе и от цели сбережений.

«Если ранее целью накопления было приобретение капитальных активов, то сейчас — создание подушки безопасности. Изменение цели может повлиять и на дальнейшую динамику», — пояснила Лебединская.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ выросло количество граждан, предпочитающих хранить свои сбережения на металлических счетах.