Киев, , 14:16 — REGNUM Процесс незаконного уголовного преследования лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука показал, что власть Украины обманула своих избирателей, говорится в заявлении политической силы, обнародованном 14 сентября.

Украина Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Оппозиция подчеркивает, что власть своими действиями уничтожает основы правового государства на Украине и идет по пути узурпации власти и построения диктатуры, при которой нет места не только диалогу с оппозицией, но и интересам украинского народа. Также в партии отмечают, что власть пытается устранить оппозицию из политической жизни страны и ломает под себя и разрушает независимую судебную власть.

«Власть судит именно того избирателя, который за нее проголосовал. И приговор приводится в исполнение незаконными методами, такими как: преследование русскоязычных, дискриминация русского языка и языков нацменьшинств, нападки на единственную каноническую украинскую православную церковь, чудовищные коммунальные тарифы, уничтожение медицины в разгар пандемии, развал социальной сферы, угрозы лишения пенсий и субсидий и, главное, отсутствие мира в Донбассе», — отметили в политсиле.

В ОПЗЖ отметили, что полностью поддерживают позицию Медведчука, который собирается оспаривать незаконное избрание ему меры пресечения в виде домашнего ареста в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), где его жалобы уже приняты к рассмотрению. При этом политик не видит смысла подавать апелляцию на последнее решение Печерского районного суда города Киева о продлении домашнего ареста до конца октября.

Кроме того, в партии отметили, что гражданам пришло время спросить, что конкретно сделала нынешняя власть для страны за прошедшие два года, к каким показателям и перспективам привела страну.

ИА REGNUM напоминает, что накануне сам Медведчук заявил, что Украине необходимо осознанное и созидательное гражданское сопротивление лживой действующей власти.