Тбилиси, 14 сентября, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Действующее правительство Грузии достаточно сильное, чтобы дать отпор в случае, если в стране после выборов кто-нибудь попытается раскачать ситуацию. Об этом 14 сентября заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, выступая перед избирателями в Каспи (Шида-Картли).

Gov.ge Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили

По словам главы правительства, руководство страны не пойдёт ни на какие компромиссы, с теми, кто попытается устроить провокации в Грузии.

«Выборы закончатся, и всем будет достойный ответ, всем причастным к заговору, всем предателям и врагам нашей страны», — сказал Гарибашвили.

Напомним, в Грузии на 2 октября назначено проведение выборов в органы местного самоуправления. Лидеры оппозиционных партий называют эти выборы «референдумом», на котором граждане страны покажут отношение к «Мечте». Если партия наберёт менее 43%, оппозиция будет требовать проведения досрочных выборов в парламент.