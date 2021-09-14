Москва, 14 сентября, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Мировой суд Москвы назначил штраф Facebook в размере 21 млн рублей, сообщает 14 сентября ТАСС.

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Причина наказания — отказ социальной сети удалить запрещённый контент. Общая сумма штрафов составила 90 млн рублей.

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Уточняется, что суд рассмотрел пять административных протоколов в отношении Facebook по статье о неудалении владельцем информационного ресурса информации (13.41 КоАП РФ).