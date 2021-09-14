Саратов, 14 сентября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Призёр Параолимпийских игр в соревнованиях по настольному теннису Маляк Алиева планирует открыть детскую школу. Об этом 14 сентября сообщает ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Настольный теннис

«Планировала открыть свою школу для детей, я бы хотела по настольному теннису», — сказала Алиева.

Она добавила, что хочет сделать это в регионе, в котором настольный теннис не развивается, например, на юге.

Напомним, 26-летняя Алиева стала серебряным и бронзовым призёром Параолимпиады в Токио.

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