Москва, 14 сентября, 2021, 14:06 — ИА Регнум. С «Яндекса» требуют 3 трлн рублей в рамках причиненного ущерба. Подробности пока не афишируются, но понятно, что компания-истец будет искать варианты обращения в подведомственные суды, раз дело не проходит по компетенции арбитража, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

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«Яндекс» как крупная компания с развитой сферой интересов привлекает к себе большое внимание. Это нормально — работать рядом с масштабным проектом непросто, особенно если речь идет о вполне освоенных рыночных нишах и хороших финансовых возможностях.

Борьба за конкурентное поле сама по себе довольно специфична, в ней могут использоваться не вполне рыночные механизмы. Это стандартно урегулируется в рамках правового поля.

Если среди целей происходящего есть привлечение внимания регулирующих органов к деятельности «Яндекса» и его структур, можно считать, что задача исполнена.

Думается, что ФАС займется наблюдением за деятельностью и самой материнской компании, и «Яндекс.Такси», и собственников бизнеса», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, одна из российских компаний потребовала с ООО «Яндекс» и его владельцев, включая основного собственника — нидерландскую компанию «Яндекс Б. В», 3 трлн рублей.

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