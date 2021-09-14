Варшава, 14 сентября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Правительство Польши рассчитывает на нормализацию ситуации на польско-белорусской границе после завершения белорусско-российских военных учений «Запад-2021». Об этом в интервью телеканалу TVP заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Gémes Sándor/SzomSzed Мигранты

«Мы рассчитываем, что решительная позиция Польши, Литвы и Латвии приведет к тому, что режим Лукашенко откажется от попыток спровоцировать миграционный кризис», — сказал глава польского минобороны.

Министр указал, что в его ведомстве надеются, что ситуация нормализуется после российско-белорусских военных учений «Запад — 2021». Он подчеркнул, что миграционный кризис на польско-белорусской границе якобы «вписывается в сценарий военных белорусско-российских маневров «Запад 2021».

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии.