Казань, 14 сентября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Татария входит в число 15 регионов, принимающих участие в реализации федерального проекта «Оздоровление Волги». В рамках программы к 2024 году планируется в три раза сократить объем загрязненных сточных вод, спускаемых в реку. Депутаты Госсовета РТ 14 сентября рассмотрели законопроекты о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

ИА REGNUM Волга

Общий объем финансирования в рамках реализации федерального проекта составляет 17,4 млрд рублей. В Татарии по данной программе в 2019—2020 годах построили и реконструировали 11 очистных сооружений на общую сумму 2,6 млрд рублей. В 2021 году ведутся работы в селе Кощаково Пестречинского района и в Казани, где идет реконструкция биологических очистных сооружений канализации, отметил заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский.

Вторым направлением проекта «Оздоровление Волги» является ликвидация неиспользуемых объектов, представляющих угрозу для экологии реки. В республике планируется демонтаж бездействующих трубопроводов Озерного месторождения в акватории Нижнекамского водохранилища и рекультивация иловых полей в Казани. На последнем объекте за полвека накоплено 4 млн. куб. метров илового остатка, что представляет большую экологическую угрозу.

На ликвидацию этих двух объектов из федерального бюджета направят 6,4 млрд рублей. Проект рассчитан на 2022 — 2024 годы.

ИА REGNUM напоминает, в Ярославле на очистных сооружениях канализации «Ярославльводоканала» построят новую станцию обеззараживания сточных вод. Модернизация очистных сооружений ведется в рамках программы «Оздоровления Волги».

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