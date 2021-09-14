Екатеринбург, 14 сентября, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Регионы Уральского федерального округа (УрФО) перечислили в консолидированный бюджет России за первую половину 2021 года на 35,9% больше налогов, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в Свердловскстате.

Kakprosto.ru Налоги

По информации статистического ведомства, за первые шесть месяцев было перечислено 3,171 трлн рублей. Это на 71 млрд рублей больше показателей «допандемийного» 2019 года.

Отметим, за первую половину 2018 года регионы передали 2,6 трлн рублей налогов, а за первые шесть месяцев 2016 года — 1,6 трлн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сбербанк решил обанкротить уральскую «Полевскую ферму».