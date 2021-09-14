Москва, , 14:02 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравит с днём рождения заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, которому 14 сентября исполнилось 56 лет. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дмитрий Медведев Government.ru

«Безусловно, поздравит», — подчеркнул он.

Что касается совещания, которое сегодня, 14 сентября, с членами правительства и представителями партии «Единая Россия» проведёт российский лидер, то Медведев, который является председателем ЕР, по словам официального представителя Кремля, в нём участия не примет.

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«Участие Дмитрия Анатольевича не запланировано», — сказал пресс-секретарь главы государства, добавив, что возможно у него «другие планы на сегодня».

Напомним, 14 сентября бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев отмечает свой 56-й день рождения. Он родился в 1965 году в Ленинграде.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев также не присутствовал на встрече президента РФ Владимира Путина с партийцами, которая состоялась 22 августа. В Кремле затруднились пояснить, почему. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков посоветовал обратиться за разъяснениями в партию.