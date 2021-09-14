Таллин, 14 сентября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Избирательная комиссия города Маарду (пригород Таллина) отказалась регистрировать кандидатами в депутаты местного собрания двух женщин. Об этом сообщил эстонский портал ERR.

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В ходе проверки представленных документов было установлено, что у одной из них — гражданство Украины, а вторая по данным на 1 августа нынешнего года не являлась зарегистрированной жительницей Маарду. Это является нарушением Закона о местных выборах.

Обе женщины планировали баллотироваться в списке оппозиционного избирательного союза «Наш Маарду».

За голоса жителей Маарду — портового города Северной Эстонии — будут бороться шесть политических сил, среди которых четыре партии — Центристская (60 кандидатов), Социал-демократическая (11), Национал-консервативная (4) и Реформистская (2), а также два избирательных союза — «Голос Маарду» (20) и «Наш Маарду» (16).

Местные выборы в Эстонии пройдут с 10 по 17 октября нынешнего года.