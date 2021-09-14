Киев, , 14:08 — REGNUM Власти Украины не будут вводить локдаун, если граждане ответственно подойдут к вопросу вакцинации, заявил на пресс-конференции 14 сентября премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

На карантине Mos.ru

«Нужен ли нам локдаун? Если все прививаются, сознательно и ответственно к этому подходят — не будет нужен», — сказал он.

Шмыгаль также заявил, что локдаун будет, то это однозначно негативно повлияет на экономику страны.

«Мы только набрали темп роста т хотим его сохранить. Поэтому я буду каждый раз призывать украинцев вакцинироваться, не переживать», — подчеркнул он.

Премьер напомнил, что накануне правительство изменило правила карантина, и новшества призваны не блокировать работу экономики. Теперь даже при всплекске заболеваемости любой бизнес может работать при условии, что коллективы вакцинированы как минимум первой дозой, и посетители вакцинированы по меньшей мере первой дозой.

«Это нормальные условия для того, чтобы не блокировать экономику, не закрывать школы, садики, не прерывать учебный процесс, не сбавлять ВВП, поступлений в бюджет и, в итоге, не уменьшать зарплаты медиков и учителей… Мы хотим, чтобы все работало, ничего не закрывалось», — резюмировал Шмыгаль.

ИА REGNUM напоминает, что в начале сентября главный санитарный врач страны Игорь Кузин заявил, что по его мнению, Украине не удастся избежать нового локдауна из-за коронавируса. Чиновник уточнил, что введение жёстких ограничений возможно в ноябре.