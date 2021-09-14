Челябинск, 14 сентября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Жители Челябинской области перевели телефонным мошенникам ещё почти 2 млн рублей. Об этом сообщает областной главк МВД России.

Gtrk-kaluga.ru Мошенники

В этот раз пострадавшими оказались жители Карталов и Челябинска. Одна из женщин перевела звонившим почти 700 тыс. рублей. А жительница города Карталы вначале не поверила незнакомцу. Правда, затем ей позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов, и после этого гражданка потеряла сотни тысяч рублей.

А жительница Челябинска 1973 год рождения несколько дней пыталась взять кредиты. В основном ей отказывали, так как она была неплатежеспособна. Но она была настойчива и набрала займов почти на миллион рублей. Сейчас по всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.