Минск, 14 сентября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Заседание гуманитарной подгруппы контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе было сорвано представителями Украины. Об этом 14 сентября заявила пресс-секретарь делегации Луганской Народной Республики (ЛНР) на переговорах в Минске Мария Ковшарь.

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«Украина сорвала уже второе заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам. Для блокирования работы подгруппы, как и на прошлом заседании, украинская сторона использовала процессуальный вопрос», — приводится слова пресс-секретаря в Телеграм-канале делегации ЛНР.

Помимо того, она уточнила, что настоящей причиной срыва заседания является «нежелание и неспособность Украины выполнять свои обязательства» снять с переданных во время обменов пленными лиц обвинения и вести подготовку новых этапов обмена.

«Кроме того, Украина заигралась с открытием двух новых пунктов пропуска на линии разграничения (КПП «Первомайск-Золотое» и КПП «Луганск-Счастье»). Они давно пытаются декларировать их как открытые, хотя на самом деле отказываются не только согласовать все технические параметры их работы, но и предоставить круглосуточные бессрочные гарантии безопасности», — также добавила Ковшарь.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября стало известно, что жители ДНР и ЛНР могут стать участниками российской программы переселения соотечественников.