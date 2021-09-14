Джакарта, 14 сентября, 2021, 13:58 — ИА Регнум. В Индонезии за сутки выявили 4128 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

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По состоянию на 14 сентября в Индонезии выявлено 4 174 216 случаев заражения коронавирусом.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус в стране смогли 11 246 человек. Всего 3 942 473 жителя Индонезии переболели коронавирусом.

Еще 250 человек умерли от COVID-19 в период с 13 по 14 сентября 2021 года. Всего эпидемия унесла жизни 139 415 жителей Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия получила новую партию вакцины, производимой китайской фармацевтической компанией Sinovac.