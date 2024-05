Вашингтон, 14 сентября, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Североатлантическое атмосферное течение может выйти за пределы диапазона естественной изменчивости к 2060-м годам, а это чревато экстремальными погодными явлениями с катастрофическими последствиями. К такому выводу пришли учёные из США, итоги работы которых опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи во главе с Мэтью Османом из Центра климатических систем Университета Аризоны изучили пробы, взятые в ледяном щите Гренландии. Данные о погоде, полученные после бурения более чем 50 скважин, относятся к разным годам вплоть до восьмого века.

Такая подробная информация позволила им восстановить процесс изменения высотного атмосферного струйного течения в Северной Атлантике. Это приполярный пояс высотных западных ветров, от положения и интенсивности которого во много зависит погода по обоим берегам Северной Атлантики.

Исследования показали, что в разные годы струйное течение смещалось к югу или к северу, но до сих пор находилось в определённых границах. Прогноз изменений с учётом сценариев глобального потепления показал, что Североатлантическое течение будет сдвигаться к северу. За ближайшие 40 лет оно может выйти за пределы своих границ, а это может заметно повлиять на погоду. Возможно резкое увеличение числа засух, пожаров, ураганов и наводнений, предупреждают учёные.

Примером влияния атмосферных потоков на погоду служат экстремальные погодные явления последних лет. Так, летом 2021 года на северо-западе Тихого океана наблюдались волны тепла, а в Европе — сильные наводнения.

