Томск, 14 сентября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 93 случая заражения коронавирусом, от COVID-19 излечились 59 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 сентября в оперативном штабе региона.

Https://pixabay.com Стоп ковид

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

За весь период пандемии в Томской области коронавирусную инфекцию диагностировали у 42 217 человек. Общее число выздоровевших в регионе — 35 577 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в Томской области выявили 94 носителя коронавируса.