Орел, 14 сентября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Отопительный сезон в Орловской области начнется с 15 сентября, об этом 13 сентября сообщил губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

«Мы проанализировали прогноз погоды. На выходных ожидается серьезное похолодание, поэтому муниципальным образованиям рекомендовано с 15 сентября начать отопительный период», — заявил губернатор.

Традиционно в первую очередь к подаче тепла будут подключать больницы, школы и детсады, социальные учреждения, а затем тепло придет и в жилые дома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о начале отопительного сезоны объявили власти Москвы и Московской области, еще раньше отопление начали включать в Иванове.