Чита, 14 сентября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. В Забайкалье цены на непродовольственные товары повысились в среднем на 1,8%. Такие данные за август 2021 года (в сравнении июлем) привходит территориальное управление государственной статистики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

Заметно подорожало топливо моторное: газовое моторное топливо (на 18,5%), бензин автомобильный (на 3,2%), дизельное топливо (на 1,5%). В августе 2021 года продолжился рост цен на пиломатериалы.

Доски обрезные стали продаваться дороже на 17,1%, плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные — на 4,4%. Цены на дрова увеличились — на 16,3%, телевизоры цветного изображения — на 9,8%, персональные компьютеры — на 3,5%, триммеры электрические — на 6,1%, дрели электрические — на 1,4%, одежду детскую — на 2,0%, табачные изделия — на 1,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года бензин марки АИ-98 в Чите стал продаваться дороже на 7,4%, АИ-92 и АИ-95 — на 2,2%.

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