Улан-Удэ, 14 сентября, 2021, 13:53 — ИА Регнум. В пригороде столицы Бурятии Улан-Удэ 14 сентября торжественно открыт новый танковый полигон. Он позволит снизить затраты на проведение учений дислоцированных здесь подразделений Восточного военного округа, сообщает портал «МК в Бурятии».

ИА Красная Весна Танк

По словам начальника штаба 36-й общевойсковой армии генерал-майора Игоря Тимофеева, войскам приходилось каждую неделю выезжать побатальонно на полигон «Бурдуны» под Кяхтой в 230 м.

«Это большие затраты денег, времени, требуются эшелоны для передвижения. И сейчас, с введением в эксплуатацию этого полигона танковая бригада сможет здесь и выполнять упражнения, не нужно будет затрат и перемещений», — отметил он.

Отмечается, что полигон оборудован с учётом опыта современных вооружённых конфликтов.

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