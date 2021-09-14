Киев, 14 сентября, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции 14 сентября неоднозначно отреагировал на вопрос о возможном переходе страны на латиницу.

Rnbo.gov.ua Алексей Данилов

Глава правительства, выслушав вопрос, сначала рассмеялся, а потом предложил прессе уточнять подробности у автора идеи, секретаря Совнацбеза страны Алексея Данилова.

«Я предлагаю просто спросить у господина Данилова… уточнить, если вам интересно. Он даст все ответы», — пообещал Шмыгаль.

От других комментариев по этой теме украинский премьер отказался.

ИА REGNUM напоминает, что ранее секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью заявил, что Украина должна перейти с кириллицы на латиницу, подчеркнув, что для страны это будет «одна из фундаментальных вещей».

Позже силовик уточнил, что ему «интересно было наблюдать зашкальную истерию» по этому поводу, а также отметил, что если сторонникам «русского мира» стало плохо, значит, Украине будет хорошо. Также секретарь СНБО добавил, что готов продолжить эту дискуссию.