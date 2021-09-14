Москва, 14 сентября, 2021, 13:53 — ИА Регнум. В России представлен армейский автомобиль «Витязь-2» 6×6, созданный на основе грузовика «Урал». Об этом сообщает «Российская газета».

Vitaly V. Kuzmin Грузовик «Урал»

Особенностью автомобиля является бронированный модуль, расположенный за тентом бортовой платформы. В нём можно транспортировать 16 военнослужащих либо груз весом три тонны.

Модуль способен выдержать выстрелы 5,45×39 мм и 7,62×39 мм пуль автоматов АК-74, АКМ со стальными термоупрочненными сердечниками. Класс защиты бронированного отсека — Бр4.

Такой же степенью защиты обладает кабина «Витязь-2». При этом её стёкла защищают водителя и пассажира от пуль из СВД. Также боевая машина может похвастаться защитой от мин. Авто способно защитить экипаж от подрыва двух килограммов взрывчатых веществ в тротиловом эквиваленте.

Ранее Военно-промышленная компания представила в РФ многоцелевой бронированный автомобиль-амфибию. Машина создана для разведки. На ней можно выполнять задачи в самых тяжёлых боевых условиях.

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