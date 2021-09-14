Владикавказ, 14 сентября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. В Северной Осетии за прошедшие сутки скончались от осложнений после COVID-19 еще четверо жителей региона. Общее число случаев летального исхода достигло в республике 625, сообщили 14 сентября в региональном управлении Роспотребнадзора.

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Стоит отметить, что данные санитарного ведомства существенно отличаются от информации федерального оперативного штаба. Так, по данным официального портала «Стопкоронавирус.рф» на 14 сентября, за прошедшие сутки в РСО-Алании скончались 14 пациентов с коронавирусом, общее число смертей достигло 508.

В связи с чем происходит такая разница в данных минздрава региона, Роспотребнадзора и федерального штаба, не уточняется.

Всего, как информирует местное санитарное ведомство, в РСО-Алании заразились коронавирусом 21 908 человек, из них выздоровели 20 836 человек. По данным федерального оперштаба, эти показатели соответственно составили на 14 сентября 21 841 и 18 978 человек.