Мурманск, 14 сентября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. В Мурманской области двух нарушителей масочного режима арестовали на 10 суток за неуплату штрафа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УФССП.

Sev.gov.ru Масочный режим

«Несмотря на предупреждение судебного пристава об ответственности за неуплату штрафа, жители Ковдора вновь не восприняли всерьез возможные последствия. Тогда пристав составил протокол об уклонении от исполнения административного наказания на каждого должника», — сообщили в ведомстве.

Мировой судья признал нарушителей виновными в неоплате штрафов и назначил им наказание в виде 10 суток ареста.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Красноярска стали чаще нарушать масочный режим.