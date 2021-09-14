Москва, 14 сентября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Самый верный способ, чтобы исполнилась заветная мечта, — это загадать желание на Новый год (19%). Этот способ наиболее популярен у люде 25−59 лет (20−22%). Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM Загадали желание

Второй распространенный способ исполнить мечу — думать о своем желании, как будто оно уже исполнилось (6%). Третий способ — визуализация желаний (4%). Ничего не делают для исполнения меты 59% граждан.

По мнению 49%, осуществление мечты зависит и от личных усилий. 37% опрошенных думают, что мечтам помогает осуществиться удачные стечения обстоятельств или другие люди.

Телефонный опрос проведен 2 сентября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, чаще всего в качестве заветной мечты жители России называют здоровье себе, родным и близким людям (10%).

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