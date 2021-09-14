Стокгольм, , 13:52 — REGNUM Уже семь лет в Йемене продолжается полномасштабная гражданская война, а гуманитарный кризис усугубляется с каждым днем — равно как и политическая ситуация. Об этом 14 сентября министр иностранных дел Йемена Ахмад бин Мубарак заявил в интервью шведскому телеканалу SVT во время своего визита в Швецию.

Сана. Йемен yeowatzup

Журналисты отмечают, что зимой 2018 года Швеции удалось немыслимое — посадить обе стороны за один стол для проведения мирных переговоров. По одну сторону стола сидели представители международно признанного и поддерживаемого Саудовской Аравией в военном отношении правительство Йемена, а по другую — повстанцы хуситы, поддерживаемые Ираном.

«Достигнутое соглашение, существующее между сторонами, по-прежнему является самым значимым» — заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде в интервью SVT Nyheter после встречи со своим коллегой из Йемена.

Однако министр Мубарак, похоже, так не считает.

«Пришло время для максимального давления на повстанцев», — заявил политик в интервью SVT.