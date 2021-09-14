Чита, 14 сентября, 2021, 13:48 — ИА Регнум. В Забайкальском крае потребительские цены на товары и услуги в августе по сравнению с июлем 2021 года выросли на 0,6%. Продукты питания за месяц подешевели на 0,2%. Об этом сообщает территориальная служба государственной статистики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Продукты

Значительное влияние на динамику цен оказало удешевление плодовоовощной продукции (на 10,9%): помидоры свежие подешевели на 22,7%, огурцы свежие — на 13,5, картофель — на 10,7, морковь — на 8,6, грибы свежие — на 6,7, капуста белокочанная свежая — на 6,2%.

Среди прочих продовольственных товаров цены снизились на яйца — на 6,0%, муку — на 1,6, алкогольные напитки — на 1,2%. Снижение цен, менее чем на 1% наблюдалось на макаронные и крупяные изделия, маргарин и маргариновую продукцию, консервы рыбные.

Как сообщало ИА REGNUM, за период с 30 августа по 6 сентября 2021 года в Забайкальском крае прирост цен на вермишель составил — 3,3%.

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