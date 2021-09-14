Москва, 14 сентября, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение защитника Марио Фернандеса завершить выступление в составе национальной команды. Об этом 14 сентября он написал в Instagram.

Дарья Антонова ИА REGNUM Марио Фернандес

«Спасибо, Марио! Ты лучший. Совсем мало времени нам удалось поработать вместе, но и этого достаточно… чтобы понять, что ты великий игрок», — написал Карпин.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября Фернандес объявил о завершении карьеры в сборной России.

В составе национальной команды он выступал с 2017 по 2021 год, сыграв 33 матча и забив пять голов.