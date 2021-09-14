Минск, 14 сентября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Александр Лукашенко со своими сторонниками «победили блицкриг», и те, кто «этого не понял, то в ближайшее время поймет». Об этом 14 сентября в президентском дворце заявил руководитель постсоветской республики на церемонии вручения государственных наград, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

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"На нас с вами лежит величайшая ответственность. Да, мы победили блицкриг, мы противостоим гибридным атакам. И успешно. Но сейчас надо объединить не только здоровую часть (их подавляющее большинство), но и тех, кто зашатался под грузом вчерашних атак», — сообщил Лукашенко.

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Обращаясь к чиновникам и силовикам, Лукашенко сказал: «Мы не предали, мы не дрогнули. Это дорогого стоит для каждого из вас. Если кто-то за этот год, прошедший, после вчерашних событий, этого не понял, то в ближайшее время поймет. Не поддавайтесь никаким атакам. Особенно в этих сопливых мессенджерах, телеграм-каналах и прочее. Это как пена схлынет. Останется то, чем вы должны гордиться всегда и чему должны следовать ваши дети».

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