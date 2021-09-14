Вашингтон, , 13:46 — REGNUM Для получения достаточного количества материала, который необходим для изготовления одной ядерной боеголовки, Ирану нужно не более одного месяца. Об этом 13 сентября вечером сообщила газета The New York Times со ссылкой на экспертов, которые проанализировали последние отчеты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Ирану.

Иран. Ядерная программа

Как пишет издание, такой вариант развития события может вынудить США и американских союзников ускорить восстановление ядерного соглашения с Ираном от 2015 года — Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), из которого Вашингтон вышел в 2018 году.

Также уточняется, что изучившие материалы МАГАТЭ эксперты пришли к выводу о том, что в течение последних месяцев Тегеран накопил необходимое для создания ядерного боезаряда количество обогащенного урана и вплотную приблизился к такой возможности.

При этом добавляется, что названные аналитики считают, что от создания ядерной боеголовки Ирану нужно «месяц или около того», в то время, как имеющие доступ к закрытой информации представители федеральных ведомств США считают, что Тегерану для этого нужно несколько месяцев, а для технологии доставки такого боезаряда потребуется еще какое-то время.

«Тем не менее, Иран еще никогда не был столь близок к обретению (ядерных) военных возможностей со времени заключения при (президенте США) Бараке Обаме ядерного соглашения в 2015 году. <…> Более трех лет спустя после того, как (американский) президент Дональд Трамп вышел из этого соглашения, Иран, похоже, преуспел в своих медленных и постоянных усилиях по восстановлению (ядерных) возможностей страны», — говорится в материале издания.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что официальный Тегеран возобновит переговоры по ядерной сделке в Вене в течение ближайшего времени.