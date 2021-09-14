Душанбе, 14 сентября 2021, 13:55 — REGNUM Нота протеста, связанная с высказыванием президента США Джо Байдена о Таджикистане, вручена американскому послу Джону Марку Поммершайму.Об этом говорится в сообщении МИД Таджикистана.

Эвакуация из Афганистана
Эвакуация из Афганистана
(сс) U.S. Marine Corps. Lance Cpl. Nicholas Guevara

Поводом для выражения протеста стали слова американского лидера, которые «не соответствуют духу дружественных отношений и партнёрства». Речь идёт о выступлении Байдена в пожарном участке в штате Пенсильвания.

«Республика Таджикистан заинтересована в развитии взаимовыгодных отношений с Соединенными Штатами Америки в духе взаимной поддержки и взаимного уважения», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

11 сентября Байден посетил мемориал жертвам терактов 9/11 в Пенсильвании и заявил, что большинство жителей США поддерживают вывод войск из Афганистана несмотря на то, как именно это произошло. Он отметил, что людям сложно объяснить, почему эвакуация сопровождалась большими трудностями.

Байден в качестве примера привёл Таджикистан и сказал, что если бы власти США предложили всем, кто им симпатизировал, покинуть эту страну на военно-транспортом самолёте, то обязательно нашлись бы люди, хватающиеся за шасси. Так он напомнил о событиях в Кабуле, когда афганцы, как сообщало ИА REGNUM, любым способом пытались улететь из своей страны.

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