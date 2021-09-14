Душанбе, 14 сентября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Нота протеста, связанная с высказыванием президента США Джо Байдена о Таджикистане, вручена американскому послу Джону Марку Поммершайму.Об этом говорится в сообщении МИД Таджикистана.

(сс) U.S. Marine Corps. Lance Cpl. Nicholas Guevara Эвакуация из Афганистана

Поводом для выражения протеста стали слова американского лидера, которые «не соответствуют духу дружественных отношений и партнёрства». Речь идёт о выступлении Байдена в пожарном участке в штате Пенсильвания.

«Республика Таджикистан заинтересована в развитии взаимовыгодных отношений с Соединенными Штатами Америки в духе взаимной поддержки и взаимного уважения», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

11 сентября Байден посетил мемориал жертвам терактов 9/11 в Пенсильвании и заявил, что большинство жителей США поддерживают вывод войск из Афганистана несмотря на то, как именно это произошло. Он отметил, что людям сложно объяснить, почему эвакуация сопровождалась большими трудностями.

Байден в качестве примера привёл Таджикистан и сказал, что если бы власти США предложили всем, кто им симпатизировал, покинуть эту страну на военно-транспортом самолёте, то обязательно нашлись бы люди, хватающиеся за шасси. Так он напомнил о событиях в Кабуле, когда афганцы, как сообщало ИА REGNUM, любым способом пытались улететь из своей страны.

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