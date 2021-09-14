Максим Исаев, 14 сентября 2021, 14:52 — REGNUM Быстрый захват власти в Афганистане «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вызвал опасения, что эта страна снова станет убежищем для исламистских боевиков, намеревающихся совершать акты международного терроризма. В свете того, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прежде уже укрывали подобные радикальные группировки, эти опасения оправданы. Тем не менее две организации, борющиеся за влияние в стране, «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сталкиваются с серьезными препятствиями на своему пути к тому, чтобы использовать Афганистан в качестве платформы для укрепления своей мощи и начала новой волны террористических атак, пишет сотрудник Института Гувера Коул Бунзель в статье, вышедшей 14 сентября в Foreign Affairs.
Сами эти группы резко расходятся по вопросу о том, какую роль будет играть контролируемый талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Афганистан в глобальном исламистском ландшафте. Для «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) победа «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это грандиозный триумф, исполнение Божьего обещания дать верующим победу над неверующими. Для ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) же это вовсе не триумф, а, скорее, еще одно свидетельство готовности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сотрудничать с американцами.
Будущий халифат или союзник США?
После захвата боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2013 году значительных территорий и провозглашения ими халифата в следующем году в Ираке и Сирии руководство «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стремилось выставить себя в качестве более умеренной и прагматичной группировки. В частности, это выражалось в более сдержанной позиции в вопросе такфира — практики объявления других мусульман неверующими — и более активному стремлению работать с общественным мнением в мусульманском мире.
«Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также углубила и без того тесные связи с афганскими радикалами. Отношения между двумя группировками берут начало в 1996 году — еще тогда, когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находились и когда они пригласили лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Усаму бен Ладена остаться в Афганистане под защитой радикалов. В 2001 году, перед терактами 11 сентября, бен Ладен публично принес присягу на верность, или байа, тогдашнему лидеру талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мулле Омару и призвал всех членов «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в стране сделать то же самое.
Под руководством преемника бен Ладена Аймана аз-Завахири «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стала все больше выражать свою лояльность талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В пропаганде террористической группировки Исламский Эмират Афганистан, официальное название страны, данное ей «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», представлялся как центр грядущего халифата, а лидер «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который является «главнокомандующим верующих», — титул, традиционно принимаемый халифами — изображался квазихалифальной фигурой. Это событие произошло в ответ на провозглашение в июне 2014 года боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) халифата.
Постановление исламистов включало в себя указ о том, что все другие группировки, включая «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), больше не являются легитимными. В ответ на это «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пошла на то, чтобы придать новый смысл своим отношениям с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это говорит о том, что сеть «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) держалась вместе благодаря полухалифатистским связям под эгидой Исламского Эмирата Афганистан.
Добилась этого «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в частности, благодаря тому, что она вновь сделала акцент на клятве верности, данной своему сюзерену в лице «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В информационном бюллетене 2014 года, например, руководство группировки объявило «о возобновлении клятвы верности главнокомандующему верующими мулле Мухаммаду Омару, воину джихада (да защитит его Бог)», подтвердив, что «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ее отделения, где бы они ни находились, являются «солдатами в его армии». Между тем Завахири публично подтвердил клятву верности от имени всей сети «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) следующим двум лидерам «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), мулле Ахтару Мухаммаду Мансуру в 2015 году и мулле Хайбатулле Ахундзаде в 2016 году, в каждом сообщении называя Исламский Эмират Афганистан «первым легитимным эмиратом» после падения Османского халифата в 1924 году.
Группировки, связанные с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), также называют лидера «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) своим высшим авторитетом. Например, в марте 2017 года, когда лидер мятежного движения туарегов в Мали Ияд аг Гали объявил о создании нового филиала «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Западной Африке, он заявил о своей лояльности не только Завахири, но и Ахундзаде.
Всё это, казалось бы, противоречит тексту февральского соглашения 2020 года между США и «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в котором исламисты обещали прекратить поддержку «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и вступить в мирные переговоры с афганским правительством. Хотя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не согласились «разорвать связи» с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), как это иногда изображалось, они взяли на себя обязательство не «принимать у себя» или иным образом поддерживать «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и подобные группировки. Они также пообещали не допустить использования Афганистана для чего-то, что может угрожать «безопасности Соединенных Штатов и их союзников».
Однако высшее руководство «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), похоже, восприняло это соглашение спокойно. В марте 2020 года руководство группировки выступило с заявлением, в котором поздравила талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с тем, что США пообещали вывести свои войска. В заявлении исламистов Дохинское соглашение, подписанное при посредничестве Катара, называлось «великой исторической победой». Там также звучал призыв к мусульманам всего мира последовать примеру «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в его приверженности джихаду. Исламский Эмират Афганистан изображался как «ядро» халифата, «правление в котором будет осуществляться в соответствии с чистым законом Бога».
Пока «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) укрепляла свои отношения с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обвиняло афганских радикалов в том, что те сбились с пути. Из риторики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выходило, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отошли от религиозной чистоты в особенно значительной мере после смерти муллы Омара в 2013 году. После нее радикалы отказались применять исламские законы, заняли всё более националистическую позицию и стали терпимыми к шиитскому меньшинству Афганистана, а также стремились наладить отношения с неверными государствами, в том числе с «отступником» Катаром.
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ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также обвинил афганских исламистов в том, что те отвергли утверждения иракских террористов о восстановлении халифата и сопротивлялись его усилиям в 2015 году по созданию «провинции» на так называемой земле Хорасан — историческом регионе, который включает почти весь современный Афганистан. С тех пор «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и так называемая провинция «Исламское государство Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находятся в состоянии войны, в которой США иногда фактически оказывали «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) воздушную поддержку.
После объявления о заключении соглашения в 2020 году между Вашингтоном и «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расценило это как еще одно свидетельство отступления афганского радикального пути. В своем официальном информационном бюллетене боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осудили «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за то, что он взял американцев в качестве своих «новых союзников», а его представитель отметил, что соглашение сделало официальным то, что уже было очевидно — что США и «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вместе сговорились против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По его словам, сделка была «прикрытием постоянного союза между ополченцами-отступниками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и крестоносцами».
Спорная победа
Отметив успех переговоров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с США, завершившихся сделкой, «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не комментировала ситуацию в Афганистане в течение следующих полутора лет. По данным Управления военной разведки США, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попросил «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «ограничить свою деятельность и скрыть давние отношения между группами до тех пор, пока США и войска коалиции не завершат свой вывод». «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), очевидно, не стеснялась публично комментировать ситуацию после того, как 31 августа последние американские солдаты покинули Кабул, поскольку всего через несколько часов она опубликовала письменное заявление, поздравляющее «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и все мусульманское сообщество с «исторической победой».
Нынешняя ситуация в Афганистане, согласно заявлению группировки, доказала, что «путь джихада», а не компромисс или примирение, был правильным способом борьбы с неверными государствами. Поражение США ознаменовало конец «эпохи американского и европейского высокомерия и их стремления к военной оккупации мусульманских земель». Хотя «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не сказала, что «дальний враг» в лице США и их союзников полностью побежден, она указала на то, что на следующем этапе основное внимание будет уделяться распространению исламизма на другие государства мусульманского мира. Победа талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «с Божьей помощью и могуществом расчистит путь для наших мусульманских народов, чтобы освободиться от власти деспотического тавагита», как исламисты называют тех мусульманских правителей, которые правят не по закону Бога. Это также проложило бы путь к «освобождению мусульманской Палестины от сионистской оккупации».
Аналогичные настроения выразили региональные отделения «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Так, филиал группировки на Аравийском полуострове, базирующийся в Йемене, похвалил «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за то, что он придерживается пути джихада и отказывается «идти на компромисс в отношении его принципов и его констант». Боевики подчеркнули, что победа в Афганистане приведет к «свержению деспотических тиранов и изгнанию захватчиков с мусульманских земель».
По словам представителей «Хуррас ад-Дина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сирийского филиала группировки, победа талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) показала, что джихад — «единственный путь», ведущий к победе и расширению возможностей. Филиалы группировки в Северной Африке и Сахеле выступили с совместным заявлением, в котором превозносили стойкость афганских радикалов, заявляя, что они доказали, что джихад — единственный способ с помощью которого мусульманский мир сможет перейти «от низости унижения к вершине славы».
Но для ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) идея о том, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) одержал какую-либо «победу» в Афганистане, смехотворна. По его мнению, на самом деле США добровольно передали власть талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые фактически стали их клиентом. После захвата талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Кабула 15 августа еженедельный информационный бюллетень ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) преуменьшил очевидный шок от военного успеха радикалов, назвав его «естественным результатом» того, на что американцы и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) договорились в Дохе в прошлом году.
Это было не что иное, как «мирная передача власти от одного идолопоклоннического правителя к другому, замена бритого правителя-идолопоклонника бородатым», утверждалось в документе. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пообещал не допустить повторения чего-то вроде 11 сентября, и поэтому «Америка вернула «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти и передала ее Кабулу без единого выстрела».
Сторонники ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в интернете выступили с аналогичной критикой еще до того, как был опубликован информационный бюллетень группировки. Один видный последователь отметил, что американцам удалось развратить религиозные принципы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ): «Бог говорит: «Они не перестанут сражаться с вами, пока не отвернут вас от вашей религии, если смогут» (Q. 2: 217). И им удалось отвратить талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) от их религии».
Взгляды боевиков «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), очевидно, непримиримы. Либо талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут более склонны, чем того хотелось бы «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), служить интересам США, либо они в большей степени, чем хотелось бы верить ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), склонны к радикализму.
Истина, скорее всего, где-то посередине. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не хочет лишаться обеих возможностей: поддерживать отношения с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и добиться международного признания в качестве законных правителей Афганистана. Вообще говоря, они не разделяют транснациональную повестку дня «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поскольку, по крайней мере, как они утверждают, их интересы начинаются и заканчиваются в Афганистане.
В то же время за последние 20 лет талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили тесные связи с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В отчете ООН, опубликованном в этом году, присутствие «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане составляет от нескольких десятков до 500 человек, разбросанных по 15 провинциям. Согласно документу, и радикальное движение, и террористическая группировка «по-прежнему поддерживают тесные связи и не демонстрируют никаких признаков разрыва отношений».
Хотя некоторые представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и отрицают наличие каких-либо отношений с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — один даже отрицал существование клятвы верности, — «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в целом упорно отказывался отречься от этой группировки, даже ценой огромных затрат. Это упорство можно объяснить несколькими факторами, начиная с того факта, что «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вместе боролись против США в течение 20 лет и установили кровные узы.
Как отмечается в том же докладе ООН, отношения групп строятся на «личных узах брака и совместном партнерстве в борьбе, теперь скрепленных связями второго поколения». Движение также не отказывается от отношений с террористической группировкой из прагматических соображений: такой шаг может вызвать отчуждение среди более решительно настроенных членов и фракций «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), включая, в частности, Сираджуддина Хаккани, недавно назначенного министра внутренних дел, и его сеть Хаккани (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поддерживаемую «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Однако, несмотря на постоянство отношений, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сильно заинтересован в сдерживании «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В частности, когда «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) добьется международного признания и признания, было бы глупо со стороны этой организации разрешить «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковать Запад или даже другие мусульманские государства. Нетрудно представить сценарий, в котором «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предоставит пространство и финансовую поддержку «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для работы, а также ограничит деятельность группы планированием и организацией нападений. В этом сценарии Афганистан снова станет убежищем для «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — местом, где члены и лидеры «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) смогут перегруппироваться, собирать средства, вести пропаганду и давать указания более широкой сети филиалов, но откуда им будет запрещено начинать наступательные операции.
Вторая попытка «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) управлять Афганистаном предполагает балансирование между приверженностью их жестким принципам и прагматическими уступками для обеспечения своего правления — и их отношения с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могут следовать той же динамике.
Восстанавливаться придется долго
«Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предстоит пройти долгий путь, чтобы восстановить свою разрушенную организацию, независимо от того, какую поддержку предлагает «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Проблемы начинаются наверху, поскольку в последние годы основное руководство группировки было уничтожено. В августе 2020 года заместитель ее командира Абу Мухаммад аль-Масри был застрелен на улицах Тегерана, два месяца спустя в Афганистане был убит высокопоставленный командир «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Хусам Абд аль-Рауф. Ряд ключевых лидеров также перебрались в Сирию в поисках нового убежища и были убиты в результате ударов американских беспилотников. Благодаря этому один идеолог джихада назвал север Сирии «угодьем для охоты» на ветеранов-исламистов.
Проблема усугубляется тем, что семидесятилетний лидер группировки Завахири, по некоторой информации, страдает проблемами со здоровьем. Хотя недавняя книга и видео, выпущенные лидером «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), опровергают более ранние сообщения о том, что он скончался в прошлом году, неясно, сколько еще ему осталось жить.
Вероятный преемник Завахири, 61-летний Саиф аль-Адель, живет в Иране почти два десятилетия. Иранское правительство, похоже, держит его и нескольких других лидеров «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в стране в качестве рычага давления — давая им некоторую свободу передвижения, но запрещая им покидать страну. Их проживание в исламской республике создает серьезную проблему для «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поскольку рядовые члены группировки считают шиитский Иран религиозным и политическим противником, а не подходящим местом для пребывания своего руководства.
Если бы Адель попытался возглавить организацию со своей иранской базы, он, вероятно, столкнулся бы с сопротивлением со стороны более бескомпромиссных элементов движения. Предполагается, что базирующиеся в Иране лидеры «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут стремиться перебраться в Афганистан, однако пока непонятно, позволит ли им это сделать Тегеран.
Другая проблема — отсутствие у руководства контроля над своими филиалами. «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сегодня функционирует как в значительной степени децентрализованная сеть, а ее местные представительства, от Северной Африки до Южной Азии, напрямую не контролируются высшим руководством группировки. Некоторые аналитики считают автономию этих филиалов сильной стороной, но без сильного центрального руководства сеть «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находится под угрозой распада и даже полного роспуска. В 2013 году Завахири не смог воспользоваться полномочиями, необходимыми для предотвращения отделения своего иракского филиала, «Исламского государства Ирак» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и появления ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и точно так же в 2016 году он не смог предотвратить уход из лона организации своего сирийского филиала «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
В основе проблемы, стоящей перед «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), лежит стратегическое расхождение между ее центральным руководством и ее филиалами. Хотя первые по-прежнему привержены — по крайней мере, на словах — приоритетам борьбы с «дальним врагом» в лице США и их союзников, цели и задачи филиалов носят в основном локальный характер. Они не тратят большую часть своей энергии на организацию террористических атак на Запад.
По иронии судьбы именно враг талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Исламское государство Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), может больше выиграть от прихода первых к власти. Дела у ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, возможно, идут и не лучшим образом — группировка понесла серьезные потери и больше не контролирует территорию, — но у нее есть четко определенная стратегия, позволяющая извлечь выгоду из нового положения вещей. Она может изображать себя жесткой джихадистской альтернативой «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), подчеркивая предполагаемую умеренность и склонность к компромиссу последнего.
Напав на Соединенные Штаты в аэропорту Кабула в конце августа, боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не только пытались убить американцев, но и продемонстрировать более жестким сторонникам «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что их организация пошла на уступки. В своем информационном бюллетене ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подчеркивало, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) защищают «крестоносцев и их шпионов» в аэропорту Кабула.
ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также выиграет от ухода США из Афганистана, поскольку прежде американская авиация играла ключевую роль в том, чтобы не дать этим исламистам добиться военных успехов. Его сторонники в Сети, безусловно, так считают.
«Теперь афганской армии больше нет, так как идолопоклоннический военный истеблишмент потерпел поражение, и большинство солдат и лидеров бежали из Афганистана, и больше нет американских баз, с которых взлетают самолеты, чтобы помочь им, или специальных сил, которые проводили рейды и десанты против моджахедов. На сцене остались лишь отступники из «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и скоро они встретят свою неизбежную судьбу, которая представляет собой либо бронебойную пулю в голову, либо холодный нож в шею», — добавил он.
Тем не менее, несмотря на то, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вероятно, выиграет от снижения военного давления в Афганистане, группировка пользуется лишь ограниченной популярностью в стране. Частично это связано с тем, что она принадлежит к салафизму, пуристской форме суннитского ислама, который находится в меньшинстве в Афганистане, где преобладают ханафитская школа и связанная с ней теология Матуриди. Большинство территорий, на которых ранее находилось владение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), например, восточные провинции Кунар и Нангархар, являются местами, где салафизм необычайно популярен. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), возможно, сумеет переманить на свою сторону ряд из наиболее жестких сторонников «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но ей будет трудно в дальнейшем расширять свою базу поддержки.
И «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет очень непросто, пытаясь восстановить свое положение в Афганистане. Возвращение к власти «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может предоставить «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) самый большой шанс воссоздать свой потенциал и провести реорганизацию за более чем десятилетие, однако у нее не так много возможностей для того, чтобы им воспользоваться. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет стремиться сыграть роль спойлера, но ему будет нелегко заручиться поддержкой внутри страны или сравниться с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с точки зрения людских и материальных ресурсов. Между тем США будут продолжать попытки ослабить обе группировки с помощью постоянных ударов беспилотников — в случае с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), возможно, при поддержке «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Ничто из этого не должно преуменьшать угрозу, которую эти джихадистские группы представляют для Афганистана, его соседей и всего мира. Соединенные Штаты и их союзники должны оставаться бдительными и активными, чтобы ни одна из этих группировок не вернула себе прежний потенциал. Но насколько успешно джихадисты могут использовать Афганистан, еще предстоит увидеть. Их успех отнюдь не предрешен.