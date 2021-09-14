14 сентября 2021 | Время чтения 22 мин

Соединенные Штаты и их союзники должны оставаться бдительными и активными, чтобы ни одна из этих группировок не вернула себе прежний потенциал. Но насколько успешно джихадисты могут использовать Афганистан, еще предстоит увидеть. Их успех отнюдь не предрешен.

Максим Исаев, , 14:52 — REGNUM Быстрый захват власти в Афганистане «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вызвал опасения, что эта страна снова станет убежищем для исламистских боевиков, намеревающихся совершать акты международного терроризма. В свете того, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прежде уже укрывали подобные радикальные группировки, эти опасения оправданы. Тем не менее две организации, борющиеся за влияние в стране, «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сталкиваются с серьезными препятствиями на своему пути к тому, чтобы использовать Афганистан в качестве платформы для укрепления своей мощи и начала новой волны террористических атак, пишет сотрудник Института Гувера Коул Бунзель в статье, вышедшей 14 сентября в Foreign Affairs.

Террорист Иван Шилов © ИА REGNUM

Сами эти группы резко расходятся по вопросу о том, какую роль будет играть контролируемый талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Афганистан в глобальном исламистском ландшафте. Для «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) победа «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это грандиозный триумф, исполнение Божьего обещания дать верующим победу над неверующими. Для ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) же это вовсе не триумф, а, скорее, еще одно свидетельство готовности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сотрудничать с американцами.

Будущий халифат или союзник США?

После захвата боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2013 году значительных территорий и провозглашения ими халифата в следующем году в Ираке и Сирии руководство «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стремилось выставить себя в качестве более умеренной и прагматичной группировки. В частности, это выражалось в более сдержанной позиции в вопросе такфира — практики объявления других мусульман неверующими — и более активному стремлению работать с общественным мнением в мусульманском мире.

«Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также углубила и без того тесные связи с афганскими радикалами. Отношения между двумя группировками берут начало в 1996 году — еще тогда, когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находились и когда они пригласили лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Усаму бен Ладена остаться в Афганистане под защитой радикалов. В 2001 году, перед терактами 11 сентября, бен Ладен публично принес присягу на верность, или байа, тогдашнему лидеру талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мулле Омару и призвал всех членов «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в стране сделать то же самое.

Усама бен Ладен (слева) и Айман аз-Завахири

(сс) Hamid Mir

Под руководством преемника бен Ладена Аймана аз-Завахири «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стала все больше выражать свою лояльность талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В пропаганде террористической группировки Исламский Эмират Афганистан, официальное название страны, данное ей «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», представлялся как центр грядущего халифата, а лидер «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который является «главнокомандующим верующих», — титул, традиционно принимаемый халифами — изображался квазихалифальной фигурой. Это событие произошло в ответ на провозглашение в июне 2014 года боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) халифата.

Постановление исламистов включало в себя указ о том, что все другие группировки, включая «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), больше не являются легитимными. В ответ на это «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пошла на то, чтобы придать новый смысл своим отношениям с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это говорит о том, что сеть «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) держалась вместе благодаря полухалифатистским связям под эгидой Исламского Эмирата Афганистан.

Добилась этого «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в частности, благодаря тому, что она вновь сделала акцент на клятве верности, данной своему сюзерену в лице «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В информационном бюллетене 2014 года, например, руководство группировки объявило «о возобновлении клятвы верности главнокомандующему верующими мулле Мухаммаду Омару, воину джихада (да защитит его Бог)», подтвердив, что «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ее отделения, где бы они ни находились, являются «солдатами в его армии». Между тем Завахири публично подтвердил клятву верности от имени всей сети «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) следующим двум лидерам «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), мулле Ахтару Мухаммаду Мансуру в 2015 году и мулле Хайбатулле Ахундзаде в 2016 году, в каждом сообщении называя Исламский Эмират Афганистан «первым легитимным эмиратом» после падения Османского халифата в 1924 году.

Кабул, Афганистан (сс) Olgamielnikiewicz

Группировки, связанные с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), также называют лидера «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) своим высшим авторитетом. Например, в марте 2017 года, когда лидер мятежного движения туарегов в Мали Ияд аг Гали объявил о создании нового филиала «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Западной Африке, он заявил о своей лояльности не только Завахири, но и Ахундзаде.

Всё это, казалось бы, противоречит тексту февральского соглашения 2020 года между США и «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в котором исламисты обещали прекратить поддержку «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и вступить в мирные переговоры с афганским правительством. Хотя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не согласились «разорвать связи» с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), как это иногда изображалось, они взяли на себя обязательство не «принимать у себя» или иным образом поддерживать «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и подобные группировки. Они также пообещали не допустить использования Афганистана для чего-то, что может угрожать «безопасности Соединенных Штатов и их союзников».

Однако высшее руководство «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), похоже, восприняло это соглашение спокойно. В марте 2020 года руководство группировки выступило с заявлением, в котором поздравила талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с тем, что США пообещали вывести свои войска. В заявлении исламистов Дохинское соглашение, подписанное при посредничестве Катара, называлось «великой исторической победой». Там также звучал призыв к мусульманам всего мира последовать примеру «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в его приверженности джихаду. Исламский Эмират Афганистан изображался как «ядро» халифата, «правление в котором будет осуществляться в соответствии с чистым законом Бога».

Госсекретарь США Майк Помпео и Абдул Гани Барадар на встрече с делегацией Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Дохе (Катар). 12 сентября 2020 года (сс) U.S. Department of State

Пока «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) укрепляла свои отношения с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обвиняло афганских радикалов в том, что те сбились с пути. Из риторики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выходило, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отошли от религиозной чистоты в особенно значительной мере после смерти муллы Омара в 2013 году. После нее радикалы отказались применять исламские законы, заняли всё более националистическую позицию и стали терпимыми к шиитскому меньшинству Афганистана, а также стремились наладить отношения с неверными государствами, в том числе с «отступником» Катаром.

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ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также обвинил афганских исламистов в том, что те отвергли утверждения иракских террористов о восстановлении халифата и сопротивлялись его усилиям в 2015 году по созданию «провинции» на так называемой земле Хорасан — историческом регионе, который включает почти весь современный Афганистан. С тех пор «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и так называемая провинция «Исламское государство Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находятся в состоянии войны, в которой США иногда фактически оказывали «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) воздушную поддержку.

После объявления о заключении соглашения в 2020 году между Вашингтоном и «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расценило это как еще одно свидетельство отступления афганского радикального пути. В своем официальном информационном бюллетене боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осудили «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за то, что он взял американцев в качестве своих «новых союзников», а его представитель отметил, что соглашение сделало официальным то, что уже было очевидно — что США и «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вместе сговорились против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По его словам, сделка была «прикрытием постоянного союза между ополченцами-отступниками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и крестоносцами».

Солдаты ВВС США садятся на самолёт C-17 на аэродроме Аль-Удэйд во время вывода войск из Афганистана (сс) Staff Sgt. Kylee Gardner

Спорная победа

Отметив успех переговоров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с США, завершившихся сделкой, «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не комментировала ситуацию в Афганистане в течение следующих полутора лет. По данным Управления военной разведки США, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попросил «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «ограничить свою деятельность и скрыть давние отношения между группами до тех пор, пока США и войска коалиции не завершат свой вывод». «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), очевидно, не стеснялась публично комментировать ситуацию после того, как 31 августа последние американские солдаты покинули Кабул, поскольку всего через несколько часов она опубликовала письменное заявление, поздравляющее «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и все мусульманское сообщество с «исторической победой».

Нынешняя ситуация в Афганистане, согласно заявлению группировки, доказала, что «путь джихада», а не компромисс или примирение, был правильным способом борьбы с неверными государствами. Поражение США ознаменовало конец «эпохи американского и европейского высокомерия и их стремления к военной оккупации мусульманских земель». Хотя «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не сказала, что «дальний враг» в лице США и их союзников полностью побежден, она указала на то, что на следующем этапе основное внимание будет уделяться распространению исламизма на другие государства мусульманского мира. Победа талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «с Божьей помощью и могуществом расчистит путь для наших мусульманских народов, чтобы освободиться от власти деспотического тавагита», как исламисты называют тех мусульманских правителей, которые правят не по закону Бога. Это также проложило бы путь к «освобождению мусульманской Палестины от сионистской оккупации».

Аналогичные настроения выразили региональные отделения «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Так, филиал группировки на Аравийском полуострове, базирующийся в Йемене, похвалил «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за то, что он придерживается пути джихада и отказывается «идти на компромисс в отношении его принципов и его констант». Боевики подчеркнули, что победа в Афганистане приведет к «свержению деспотических тиранов и изгнанию захватчиков с мусульманских земель».

Встреча президента США Джо Байдена с экс-президентом Афганистана Ашрафом Гани и бывшим председателем парламента Абдуллой Абдуллой. 25 июня 2021 года (сс) The White House

По словам представителей «Хуррас ад-Дина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сирийского филиала группировки, победа талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) показала, что джихад — «единственный путь», ведущий к победе и расширению возможностей. Филиалы группировки в Северной Африке и Сахеле выступили с совместным заявлением, в котором превозносили стойкость афганских радикалов, заявляя, что они доказали, что джихад — единственный способ с помощью которого мусульманский мир сможет перейти «от низости унижения к вершине славы».

Но для ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) идея о том, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) одержал какую-либо «победу» в Афганистане, смехотворна. По его мнению, на самом деле США добровольно передали власть талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые фактически стали их клиентом. После захвата талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Кабула 15 августа еженедельный информационный бюллетень ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) преуменьшил очевидный шок от военного успеха радикалов, назвав его «естественным результатом» того, на что американцы и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) договорились в Дохе в прошлом году.

Это было не что иное, как «мирная передача власти от одного идолопоклоннического правителя к другому, замена бритого правителя-идолопоклонника бородатым», утверждалось в документе. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пообещал не допустить повторения чего-то вроде 11 сентября, и поэтому «Америка вернула «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти и передала ее Кабулу без единого выстрела».

Сторонники ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в интернете выступили с аналогичной критикой еще до того, как был опубликован информационный бюллетень группировки. Один видный последователь отметил, что американцам удалось развратить религиозные принципы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ): «Бог говорит: «Они не перестанут сражаться с вами, пока не отвернут вас от вашей религии, если смогут» (Q. 2: 217). И им удалось отвратить талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) от их религии».

Американцы в Афганистане (сс) U.S. Army. Staff Sgt. Michael L. Casteel)

Взгляды боевиков «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), очевидно, непримиримы. Либо талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут более склонны, чем того хотелось бы «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), служить интересам США, либо они в большей степени, чем хотелось бы верить ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), склонны к радикализму.

Истина, скорее всего, где-то посередине. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не хочет лишаться обеих возможностей: поддерживать отношения с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и добиться международного признания в качестве законных правителей Афганистана. Вообще говоря, они не разделяют транснациональную повестку дня «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поскольку, по крайней мере, как они утверждают, их интересы начинаются и заканчиваются в Афганистане.

В то же время за последние 20 лет талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили тесные связи с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В отчете ООН, опубликованном в этом году, присутствие «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане составляет от нескольких десятков до 500 человек, разбросанных по 15 провинциям. Согласно документу, и радикальное движение, и террористическая группировка «по-прежнему поддерживают тесные связи и не демонстрируют никаких признаков разрыва отношений».

Хотя некоторые представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и отрицают наличие каких-либо отношений с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — один даже отрицал существование клятвы верности, — «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в целом упорно отказывался отречься от этой группировки, даже ценой огромных затрат. Это упорство можно объяснить несколькими факторами, начиная с того факта, что «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вместе боролись против США в течение 20 лет и установили кровные узы.

Теракт 11 сентября

Как отмечается в том же докладе ООН, отношения групп строятся на «личных узах брака и совместном партнерстве в борьбе, теперь скрепленных связями второго поколения». Движение также не отказывается от отношений с террористической группировкой из прагматических соображений: такой шаг может вызвать отчуждение среди более решительно настроенных членов и фракций «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), включая, в частности, Сираджуддина Хаккани, недавно назначенного министра внутренних дел, и его сеть Хаккани (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поддерживаемую «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Однако, несмотря на постоянство отношений, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сильно заинтересован в сдерживании «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В частности, когда «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) добьется международного признания и признания, было бы глупо со стороны этой организации разрешить «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковать Запад или даже другие мусульманские государства. Нетрудно представить сценарий, в котором «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предоставит пространство и финансовую поддержку «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для работы, а также ограничит деятельность группы планированием и организацией нападений. В этом сценарии Афганистан снова станет убежищем для «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — местом, где члены и лидеры «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) смогут перегруппироваться, собирать средства, вести пропаганду и давать указания более широкой сети филиалов, но откуда им будет запрещено начинать наступательные операции.

Вторая попытка «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) управлять Афганистаном предполагает балансирование между приверженностью их жестким принципам и прагматическими уступками для обеспечения своего правления — и их отношения с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могут следовать той же динамике.

Восстанавливаться придется долго

«Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предстоит пройти долгий путь, чтобы восстановить свою разрушенную организацию, независимо от того, какую поддержку предлагает «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Проблемы начинаются наверху, поскольку в последние годы основное руководство группировки было уничтожено. В августе 2020 года заместитель ее командира Абу Мухаммад аль-Масри был застрелен на улицах Тегерана, два месяца спустя в Афганистане был убит высокопоставленный командир «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Хусам Абд аль-Рауф. Ряд ключевых лидеров также перебрались в Сирию в поисках нового убежища и были убиты в результате ударов американских беспилотников. Благодаря этому один идеолог джихада назвал север Сирии «угодьем для охоты» на ветеранов-исламистов.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Панджшере (сс) Tasnim News Agency

Проблема усугубляется тем, что семидесятилетний лидер группировки Завахири, по некоторой информации, страдает проблемами со здоровьем. Хотя недавняя книга и видео, выпущенные лидером «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), опровергают более ранние сообщения о том, что он скончался в прошлом году, неясно, сколько еще ему осталось жить.

Вероятный преемник Завахири, 61-летний Саиф аль-Адель, живет в Иране почти два десятилетия. Иранское правительство, похоже, держит его и нескольких других лидеров «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в стране в качестве рычага давления — давая им некоторую свободу передвижения, но запрещая им покидать страну. Их проживание в исламской республике создает серьезную проблему для «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поскольку рядовые члены группировки считают шиитский Иран религиозным и политическим противником, а не подходящим местом для пребывания своего руководства.

Если бы Адель попытался возглавить организацию со своей иранской базы, он, вероятно, столкнулся бы с сопротивлением со стороны более бескомпромиссных элементов движения. Предполагается, что базирующиеся в Иране лидеры «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут стремиться перебраться в Афганистан, однако пока непонятно, позволит ли им это сделать Тегеран.

Другая проблема — отсутствие у руководства контроля над своими филиалами. «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сегодня функционирует как в значительной степени децентрализованная сеть, а ее местные представительства, от Северной Африки до Южной Азии, напрямую не контролируются высшим руководством группировки. Некоторые аналитики считают автономию этих филиалов сильной стороной, но без сильного центрального руководства сеть «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находится под угрозой распада и даже полного роспуска. В 2013 году Завахири не смог воспользоваться полномочиями, необходимыми для предотвращения отделения своего иракского филиала, «Исламского государства Ирак» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и появления ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и точно так же в 2016 году он не смог предотвратить уход из лона организации своего сирийского филиала «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Алеппо. Сирия Николай Тасоев © ИА Красная Весна

В основе проблемы, стоящей перед «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), лежит стратегическое расхождение между ее центральным руководством и ее филиалами. Хотя первые по-прежнему привержены — по крайней мере, на словах — приоритетам борьбы с «дальним врагом» в лице США и их союзников, цели и задачи филиалов носят в основном локальный характер. Они не тратят большую часть своей энергии на организацию террористических атак на Запад.

По иронии судьбы именно враг талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Исламское государство Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), может больше выиграть от прихода первых к власти. Дела у ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, возможно, идут и не лучшим образом — группировка понесла серьезные потери и больше не контролирует территорию, — но у нее есть четко определенная стратегия, позволяющая извлечь выгоду из нового положения вещей. Она может изображать себя жесткой джихадистской альтернативой «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), подчеркивая предполагаемую умеренность и склонность к компромиссу последнего.

Напав на Соединенные Штаты в аэропорту Кабула в конце августа, боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не только пытались убить американцев, но и продемонстрировать более жестким сторонникам «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что их организация пошла на уступки. В своем информационном бюллетене ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подчеркивало, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) защищают «крестоносцев и их шпионов» в аэропорту Кабула.

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также выиграет от ухода США из Афганистана, поскольку прежде американская авиация играла ключевую роль в том, чтобы не дать этим исламистам добиться военных успехов. Его сторонники в Сети, безусловно, так считают.

«Солдаты халифата в Хорасане (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в хорошем состоянии», — хвастался в Сети один известный сторонник организации.

«Теперь афганской армии больше нет, так как идолопоклоннический военный истеблишмент потерпел поражение, и большинство солдат и лидеров бежали из Афганистана, и больше нет американских баз, с которых взлетают самолеты, чтобы помочь им, или специальных сил, которые проводили рейды и десанты против моджахедов. На сцене остались лишь отступники из «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и скоро они встретят свою неизбежную судьбу, которая представляет собой либо бронебойную пулю в голову, либо холодный нож в шею», — добавил он.

Армия США покидает Афганистан (сс) U.S. Marine Corps, 1st Lt. Mark Andries. U.S. Central Command Public Affairs

Тем не менее, несмотря на то, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вероятно, выиграет от снижения военного давления в Афганистане, группировка пользуется лишь ограниченной популярностью в стране. Частично это связано с тем, что она принадлежит к салафизму, пуристской форме суннитского ислама, который находится в меньшинстве в Афганистане, где преобладают ханафитская школа и связанная с ней теология Матуриди. Большинство территорий, на которых ранее находилось владение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), например, восточные провинции Кунар и Нангархар, являются местами, где салафизм необычайно популярен. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), возможно, сумеет переманить на свою сторону ряд из наиболее жестких сторонников «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но ей будет трудно в дальнейшем расширять свою базу поддержки.

И «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет очень непросто, пытаясь восстановить свое положение в Афганистане. Возвращение к власти «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может предоставить «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) самый большой шанс воссоздать свой потенциал и провести реорганизацию за более чем десятилетие, однако у нее не так много возможностей для того, чтобы им воспользоваться. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет стремиться сыграть роль спойлера, но ему будет нелегко заручиться поддержкой внутри страны или сравниться с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с точки зрения людских и материальных ресурсов. Между тем США будут продолжать попытки ослабить обе группировки с помощью постоянных ударов беспилотников — в случае с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), возможно, при поддержке «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ничто из этого не должно преуменьшать угрозу, которую эти джихадистские группы представляют для Афганистана, его соседей и всего мира. Соединенные Штаты и их союзники должны оставаться бдительными и активными, чтобы ни одна из этих группировок не вернула себе прежний потенциал. Но насколько успешно джихадисты могут использовать Афганистан, еще предстоит увидеть. Их успех отнюдь не предрешен.