Краснодар, 14 сентября, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Уголовное дело по статье об оказании услуг ненадлежащего качества возбуждено Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара после получения частном детском саду травм двухлетним воспитанником. Об этом сообщили в пресс-службе СКР 14 сентября.

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По версии следствия, 8 сентября во время нахождения в частном детсаду двухлетний ребёнок получил травмы в виде ушибов и ссадин. Телесные повреждения ему были нанесены другим ребенком. Как полагает следствие, сотрудники детсада не обеспечили присмотр за детьми, что привело к получению воспитанником травм.

В рамках уголовного дела устанавливаются обстоятельства происшествия, следователи намерены изучить работу частного детсада.