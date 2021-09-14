В Красноярском крае от коронавируса привились уже почти 850 тысяч человек
Красноярск, 14 сентября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. По состоянию на 14 сентября в Красноярском крае первым компонентом вакцины от коронавируса привились 848 307 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперштабе края.
Дарья Драй ИА REGNUM
Сертификат о прививках
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Как уточнили в оперативном штабе, завершили вакцинацию уже 781 093 жителя Красноярского края.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 сентября в регионе выявлен 110 391 носитель SARS-CoV-2, выздоровели 97 125 человек, скончались 5483 ковид-пациента.