Санкт-Петербург, 14 сентября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Стремительно растёт количество деревьев, поваленных штормовым ветром садах и парках Петербурга. К настоящему времени на территориях зеленых насаждений ветер повалил 30 деревьев, сообщили в городском комитете по благоустройству.

Nasa.gov Шторм

Причем, сюда не входят потери федеральных парковых комплексов Петербурга и пригородов. «В городе продолжается ненастье, поэтому количество рухнувших деревьев вряд ли можно считать окончательным. Информация продолжает поступать», — отметили в комитете.

В Выборгском районе Петербурга под напором ветра рухнули пять деревьев, в том числе три березы в парке Сосновка, а в Сампсониевском саду упали одна береза и ива с диаметром ствола в 1 метр. В саду Бенуа повреждены два дерева. В Приморском парке Победы — пять ясеней, в Воронежском саду во Фрунзенском районе — один тополь и три ивы.

«На Василевском острове упавший ясень повредил 3 автомобиля и перегородил всю улицу», — отметили в комитете по благоустройству. Во всех местах падений готовятся или уже идут работы по распилу упавших стволов и вывозу остатков растений.

С понедельника в Петербурге закрыты сады, парки и скверы, чтобы обезопасить горожан от возможного падения деревьев. Порывы ветра в Петербурге могут достигать 24 м/с.