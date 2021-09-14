Чита, 14 сентября, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Жители Забайкалья, получившие «Пушкинские карты», могут посетить мероприятия учреждений культуры, которые пройдут в ближайшее время в Чите. Об этом 14 сентября информирует пресс-служба краевого правительства.

Василий Иванов ИА REGNUM «Пушкинская карта»

Отмечается в частности, что забайкальцы могут прийти на концерты и спектакли учреждений культуры, подключившихся к Всероссийскому проекту для молодежи «Пушкинская карта».

На сегодняшний день краевая филармония им. О.Л. Лундстрема, забайкальский драматический театр, государственный музыкальный театр национальных культур «Забайкальские узоры» и театр кукол «Тридевятое царство» готовы принимать гостей в рамках нового проекта. 17 сентября в 18.30 в краевой филармонии состоится концерт государственного камерного оркестра.

Как сообщало ИА REGNUM, о культурной карте сообщил президент России Владимир Путин на прямой линии 30 июня 2021 года. Это — электронный билет, который позволит молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет оплачивать посещение культурных мероприятий. На карту начисляют по три тысячи рублей.

Ранее министерство культуры Забайкальского края известило о появлении в интернете объявлений о продаже «Пушкинских карт». Меры, которые направлены на пресечение подобного вида мошенничества, предпринимаются.

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