Минск, 14 сентября, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Долгое время игнорировавший дату 17 сентября 1939 года Александр Лукашенко накануне «этой судьбоносной исторической даты, дня воссоединения Западной и Восточной Белоруссии» вручил государственные награды. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

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Зачитывая торжественное обращение в президентском дворце, он сообщил: «События 17 сентября далекого 1939 года стали важной вехой в истории формирования белорусской нации. У нас много праздников, мы их ценим. Есть праздник Дня Победы, духовные наши праздники — Пасха, Рождество Христово и так далее. Но только вдумайтесь: если бы не было 17 сентября (1939 года. — Прим. президентской пресс-службы), не было бы нашей страны. На карте тогда был только клочок от центра нынешней Белоруссии до Мозыря. Лоскут — вот что представляла тогда наша республика. И тогда, в сентябре 1939 года, все изменилось, и мы обрели нашу республику в тех границах, которые свято храним».

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«Белорусы, построившие суверенное государство впервые в истории своей земли, прошли через эпохальное испытание на прочность национального единства. Прошли достойно. Все вы — надежные, искренние люди. Все вы — те, кто выстоял в те сложные времена. Вы — те, кто проявил свои достижения и свою солидарность в труде. Не испугала нас пандемия. Не остановили нас гибридные атаки на нашу государственность, которые продолжаются до сих пор. Но, я думаю, в эти дни вы увидели, что у нас есть чем ответить. И есть на кого опереться», — сообщил Лукашенко.

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