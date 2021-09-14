Киев, 14 сентября, 2021, 13:43 — ИА Регнум. На Украине в 2021 году более двух тысяч журналистов остались без работы благодаря нынешнему диктаторскому режиму, который установил президент Зеленский, а простые граждане остались без достоверной и правдивой информации, заявила 14 сентября политолог Елена Броницкая, комментируя положение дел в стране.

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Эксперт напомнила о мирной акции протеста, состоявшегося вместе с проведением в Киеве конференции — «YES — «Ялтинская европейская стратегия», в рамках которой митингующие поддержали журналистов украинских оппозиционных СМИ — 112.ua, NEWSONE, ZIK, «Первый независимый», «Страна.UA», «Новости Украины.UA», «Шарий.NET», которые были незаконно, без каких-либо доказательств, фактов и «просто по беспределу» заблокированы нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским.

Эксперт отмечает, что была приятно удивлена пристальным вниманием к плакатам журналистов многих европейских партнеров Украины, которые посетили данный форум.

«Понимаю, что для них это вопиющий случай, сумбурный нонсенс и недопонимание того, как можно в государстве, которое постоянно декларирует, что желает попасть в ЕС, НАТО, и при этом наглым образом за правду закрывает оппозиционные СМИ, более того без какой-либо доказательной базы о нарушениях по выдуманным статьям», — отмечает Броницкая.

Политолог уверена, что проблематика с закрытием оппозиционных телеканалов Украины и взятием без всяких законных оснований под домашний арест лидера оппозиционной партии Украины «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука непременно обсуждается и осуждается лидерами многих европейских стран.

«Но, учитывая данные обстоятельства с донесением правдивой информации в Украине пока со стороны украинских властей, мы вряд ли об этом узнаем… Хотя, многие понимают всю суть несправедливости и задаются вопросом: как можно закрыть телеканалы за то, что они подают достоверную информацию, и арестовать лидера оппозиции, мотивируя это его несогласием с нынешним политическим курсом Зеленского? Тогда нужно посадить за решетку более 82% населения, которые также не согласны с нынешним курсом введения политики», — резюмировала она.

ИА REGNUM напоминает, что 9 сентября возле здания Верховной рады Украины также состоялся многотысячный митинг — массовая акция протеста против давления власти на оппозицию. В мероприятии под парламентом приняли участие более 6 тыс. граждан.