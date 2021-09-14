Москва, 14 сентября, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Встреча президента России Владимира Путина с президентом Ирана Ибрагимом Раиси отложена. Об этом 14 сентября сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Нет, двусторонние встречи не будут проводить по конференц-связи. Отложено до следующей оказии», — сказал официальный представитель Кремля.

Он пояснил, что это связано с уходом главы государства на самоизоляцию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация, что главы двух государств Ибрагим Раиси и Владимир Путин могут встретиться во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Таджикистане, намеченном на 17 сентября.

Однако 14 сентября президент России принял решение уйти на самоизоляцию после контакта с заболевшими COVID-19 в его окружении.