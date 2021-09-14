Москва, 14 сентября, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Советский легкоатлет, двукратный олимпийский чемпион в метании молота Юрий Седых умер в возрасте 66 лет. Об этом 14 сентября сообщил первый вице-президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Сергей Бубка в Twitter.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свеча

«Глубоко скорбим о потере Юрия Седых. Выдающийся двукратный олимпийский чемпион, чей фантастический мировой рекорд в метании молота всё ещё не побит», — написал Бубка.

В 1986 году на чемпионате Европы в Штутгарте Седых установил мировой рекорд, метнув молот на 86,74 метра. Это достижение до сих пор никто не смог превзойти.

Седых стал олимпийским чемпионом в 1976 и 1980 годах, а также серебряным призёром Игр-1988. Кроме того, он завоевал золото (1991) и серебро (1983) чемпионатов мира и трижды выигрывал чемпионат Европы (1978, 1982, 1986).